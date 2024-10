USC Schletz dominiert Haringsee II mit 9:2 Kantersieg

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 13:43

In der Bezirksklasse Weinviertel (NÖ) gelang dem USC Schletz, vor rund 50 Zuschauern, ein beeindruckender 9:2-Sieg über Haringsee II. Bereits in der ersten Halbzeit zeichnete sich die Überlegenheit der Gastgeber ab, die das Spielgeschehen von Beginn an bestimmten. Dank einer herausragenden Leistung von Petr Haranza und Onur Kayikci bauten die Schletzer ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Haringsee II konnte trotz eines kurzen Aufbäumens in der ersten Halbzeit den Anschluss nicht halten und musste sich letztendlich klar geschlagen geben.

Schletz legt fulminant los

Bereits in den ersten Minuten setzte der USC Schletz ein deutliches Zeichen, dass sie die Begegnung dominieren wollten. Nach nur vier Minuten fiel das erste Tor für die Gastgeber, als Petr Haranza den Ball im Netz von Haringsee II versenkte. Nur fünf Minuten später war es erneut Haranza, der auf 2:0 erhöhte und damit die Weichen für einen erfolgreichen Nachmittag stellte.

Der USC Schletz ließ nicht locker und baute in der 15. Minute durch Amin Kraied-Mathlouthi ihren Vorsprung auf 3:0 aus. Doch Haringsee II zeigte sich nicht kampflos. In der 17. Minute erzielte Thomas Iser den Anschlusstreffer zum 3:1. Der Hoffnungsschimmer für die Gäste wurde heller, als Adem Sahin in der 25. Minute das 3:2 erzielte und damit die Partie vorübergehend spannender machte.

Doch die Schletzer zeigten sich wenig beeindruckt und antworteten kurz vor der Halbzeit mit einem weiteren Treffer. In der 44. Minute war es Michael Jungbauer, der einen Freistoß zum 4:2 ins Tor beförderte, und damit den Zwei-Tore-Vorsprung für die Heimmannschaft wiederherstellte. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Einseitige zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit setzte der USC Schletz sein dominantes Spiel fort. Amin Kraied-Mathlouthi war erneut zur Stelle und erhöhte in der 51. Minute auf 5:2. Nur fünf Minuten später war es Onur Kayikci, der zum 6:2 einnetzte. Haringsee II war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen und konnte den Angriffen der Gastgeber wenig entgegensetzen.

In der 76. Minute kam es zu einer hitzigen Szene, als sowohl Marko Naumov von USC Schletz als auch Adem Sahin von Haringsee II mit einer roten Karte vom Platz gestellt wurden. Trotz diesem Vorfall ließ sich der USC Schletz nicht beirren und setzte seinen Angriffsfussball fort. Onur Kayikci traf in der 82. Minute erneut zum 7:2, bevor Petr Haranza mit einem Doppelschlag in der 83. und 84. Minute den 9:2-Endstand besiegelte.

Mit dieser eindrucksvollen Vorstellung unterstrich der Union Sportclub Schletz seine Ambitionen in der Bezirksklasse und belohnte sich mit einem weiteren Sieg. Haringsee II hingegen wird sich in den kommenden Spielen neu sortieren müssen, um die Niederlage zu verarbeiten und zu versuchen, in der Liga wieder Fuß zu fassen.

Bezirksklasse Weinviertel: Schletz : Haringsee II - 9:2 (4:2)

84 Petr Haranza 9:2

83 Petr Haranza 8:2

82 Onur Kayikci 7:2

56 Onur Kayikci 6:2

51 Amin Kraied-Mathlouthi 5:2

44 Michael Jungbauer 4:2

25 Adem Sahin 3:2

17 Thomas Iser 3:1

15 Amin Kraied-Mathlouthi 3:0

9 Petr Haranza 2:0

4 Petr Haranza 1:0

