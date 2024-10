Historischer Sieg: AFC Haugsdorf deklassiert Hüttendorf/Paasdorf mit 11:0

Spielberichte

Der AFC Haugsdorf feierte einen beeindruckenden 11:0-Sieg gegen die Union Sportgemeinschaft Hüttendorf in der Bezirksklasse Weinviertel. Mit einem dominanten Auftritt von Beginn an ließen die Haugsdorfer ihrem Gegner kaum eine Chance. Zahlreiche Torschützen und eine tadellose Defensivleistung prägten das Spielgeschehen, das von einer konsequenten Offensivkraft der Gastgeber geprägt war.

Frühe 2:0-Führung und dominanter erster Durchgang

Bereits in der Anfangsphase der Partie stellte der Arbeiterfußballclub Haugsdorf die Weichen auf Sieg. In der 5. Minute eröffnete René Geretschläger den Torreigen mit einem frühen Treffer zum 1:0. Nur sieben Minuten später erhöhte Raimund Chmela auf 2:0, womit die Haugsdorfer ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und die Gäste in Bedrängnis brachten.

Mit einem flüssigen Kombinationsspiel und unermüdlichem Druck auf die Defensive der Hüttendorfer gelang es dem AFC Haugsdorf, die Führung auszubauen. Patrik Messmer setzte in der 28. Minute einen weiteren Akzent und netzte zum 3:0 ein. Kurz darauf war es abermals Raimund Chmela, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den Spielstand auf 4:0 schraubte. Die Gäste hatten kaum Zeit zum Verschnaufen, als Robert Bolebruch in der 35. Minute den fünften Treffer für die Haugsdorfer markierte.

Vor der Halbzeit gelang es Patrik Messmer, mit seinem zweiten Tor das 6:0 zu erzielen, was den Halbzeitstand markierte und die totale Überlegenheit des Heimteams unterstrich.

Haugsdorf hält das Tempo hoch

Nach dem Seitenwechsel blieb der AFC seiner Linie treu und setzte die Hüttendorfer weiterhin unter Druck. Bereits in der 54. Minute erzielte Raimund Chmela seinen dritten Treffer des Tages und baute die Führung auf 7:0 aus. Vier Minuten später fand Jakub Vrbka ebenfalls den Weg ins Tor und erhöhte auf 8:0.

Der Torreigen schien nicht abzubrechen: In der 62. Minute war Matthias Schild zur Stelle und traf zum 9:0. Trotz der aussichtslosen Lage kämpften die Gäste weiter, doch gegen die Offensive der Haugsdorfer fanden sie kein Mittel. In der 77. Minute war es Peter Vaculca, der das zehnte Tor des Spiels erzielte. Dieser Treffer wurde in der 80. Minute durch ein weiteres Tor von Vaculca zum 11:0 ergänzt.

Die Partie wurde für die Hüttendorfer zusätzlich erschwert, als Simon Adami in der 82. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Doch in Unterzahl verhinderten die Gäste weitere Gegentreffer bis zum Schlusspfiff in der 90. Minute. Der AFC Haugsdorf zeigte an diesem Tag eine meisterhafte Vorstellung und ging verdient als souveräner Sieger vom Platz.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Chris Chmela (3486 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Chris Chmela mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.