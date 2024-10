UFC Gnadendorf gewinnt deutlich gegen SC Prinzendorf

Spielberichte

In einem torreichen Match der Bezirksklasse Weinviertel setzte sich der UFC Gnadendorf gegen den SC Prinzendorf, vor etwa 40 Zuschauern, mit einem überzeugenden 5:2 durch. Trotz eines dynamischen Spiels von beiden Seiten gelang es den Gnadendorfern, das Spiel für sich zu entscheiden. Von Beginn an zeigten beide Mannschaften Entschlossenheit, doch die Gastgeber nutzten ihre Chancen effektiver und sicherten sich den Sieg.

Gnadendorf übernimmt die Führung

Das Spiel begann mit einem druckvollen Auftritt des Sportclub Prinzendorf, doch es waren die Gnadendorfer, die in der 31. Minute den ersten Treffer erzielten. Jakob Mayer verwandelte eine Gelegenheit zum 1:0 und setzte damit ein klares Zeichen. Trotz der Führung blieben die Prinzendorfer nicht untätig und bemühten sich um den Ausgleich. Kurz nach der Halbzeit, in der 48. Minute, gelang Michal Kourilek der Ausgleichstreffer zum 1:1. Dieses Tor schien den Gästen neuen Schwung zu verleihen.

Doch die Antwort des Union Fußballclub Gnadendorf ließ nicht lange auf sich warten. In der 53. Minute brachte Filip Holcapek die Gastgeber durch einen Elfmeter erneut in Führung, indem er den Ball sicher im Netz versenkte. Die erneute Führung verlieh den Gnadendorfern zusätzliches Selbstvertrauen, was sie eindrucksvoll zeigten. Nur drei Minuten später, in der 56. Minute, erhöhte Holcapek mit einem weiteren Treffer auf 3:1. Damit schien der Widerstand des Sportclub Prinzendorf gebrochen, und der UFC Gnadendorf nutzte die Gelegenheit, um den Vorsprung weiter auszubauen.

Gnadendorf sichert den Sieg

In der 64. Minute war es erneut Filip Holcapek, der seinen Hattrick perfekt machte und das 4:1 erzielte. Wieder konnte er einen Elfmeter sicher verwandeln. Der Union Fußballclub Gnadendorf dominierte nun das Spielgeschehen und ließ den Gästen wenig Raum zur Entfaltung. Sechs Minuten später krönte Jakob Mayer seine starke Leistung mit einem weiteren Tor, indem er in der 67. Minute zum 5:1 einnetzte. Dieser komfortable Vorsprung ließ den Sieg der Gnadendorfer immer wahrscheinlicher werden.

Der SC Prinzendorf zeigte jedoch Kampfgeist und gab sich nicht kampflos geschlagen. In der 89. Minute konnte Jakub Gois noch einen Treffer für die Gäste erzielen, wodurch der Endstand von 5:2 besiegelt wurde. Doch der Treffer kam zu spät, um die drohende Niederlage noch abzuwenden. Schließlich beendete der Schiedsrichter die Partie und der Union Fußballclub Gnadendorf feierte einen verdienten Sieg.

Dieses packende Spiel der 9. Runde zeigte einmal mehr die Stärken des UFC Gnadendorf, die ihren Heimvorteil voll ausspielen konnten, während der SC Prinzendorf trotz einer engagierten Leistung mit leeren Händen nach Hause reisen musste. Mit diesem Erfolg festigen die Gnadendorfer ihre Position in der Bezirksklasse Weinviertel und blicken zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.

Bezirksklasse Weinviertel: Gnadendorf : Prinzendorf - 5:2 (1:0)

89 Jakub Gois 5:2

67 Jakob Mayer 5:1

64 Filip Holcapek 4:1

56 Filip Holcapek 3:1

53 Filip Holcapek 2:1

48 Michal Kourilek 1:1

31 Jakob Mayer 1:0

