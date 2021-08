Michelstetten unterliegt dem Drösinger SC

Details Montag, 23. August 2021 05:56

Bezirksklasse Weinviertel: Etwa 50 Fans wollten das Spiel zwischen dem Drösinger SC und dem UFC Michelstetten mitverfolgen. Der Drösinger Sportclub hat sich gegen den UFC Michelstetten mit 3:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Der Drösinger SC erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der sechsten Minute durch Abdoul Aziz Coulibaliy zur frühen 1:0-Führung. Michelstetten zeigte sich zunächst wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Manuel Haas mit dem 1:1-Ausgleich zurück. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Schneller Treffer nach der Pause

Drösing stellte mit dem 2:1 in der 50. Minute die Weichen auf Sieg. Florian Faltner erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 65 Minuten auf 3:1. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte der Drösinger Sportclub schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht Drösing derzeit auf dem fünften Rang.

Der UFC Michelstetten rangiert mit 0 Punkten auf dem neunten Platz.

Bezirksklasse Weinviertel: Drösinger Sportclub – UFC Michelstetten, 3:1 (1:1)

6 Abdoul Aziz Coulibaliy 1:0

8 Manuel Haas 1:1

50 Abdoul Aziz Coulibaliy 2:1

65 Florian Faltner 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!