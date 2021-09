Debakel für Prinzendorf gegen Drösing

Details Montag, 20. September 2021 03:55

Bezirksklasse Weinviertel: Der Drösinger Sportclub erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen Prinzendorf. Der Drösinger SC ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Prinzendorf einen klaren Erfolg.

Sebahattin Sahin sicherte Drösing vor 70 Zuschauern die Führung (5.). Doch dann plätscherte das Spiel vor sich hin. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Zweimal Rot

Nach einer knappen Stunde flogen Prinzendorfs Marcel Maurer und Drösings Peter Palkovic mit jeweils Rot vom Platz. Der Drösinger Sportclub stellte durch Dragan Puselja das 2:0 sicher (70.). In der 72. Spielminute setzte sich der Drösinger SC erneut durch und Puselja erzielte das vorentscheidende 3:0. Für das 4:0 sorgte Drösings Coulibaliy in Minute 79. Prinzendorf kam kurz vor dem Ende durch einen Treffer von Marcel Lösch zum Ehrentreffer (86.). Das Heimteam wurde deutlich abgehängt, als der Drösinger Sportclub dank Coulibaliy auf 5:1 erhöhte (90.). Am Ende schlug der Drösinger SC den SC Prinzendorf auswärts.

Wann bekommt der SC Prinzendorf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Drösing gerät Prinzendorf immer weiter in die Bredouille. Die Offensive von Prinzendorf strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SC Prinzendorf bis jetzt erst sieben Treffer erzielte. In dieser Saison sammelte der SC Prinzendorf bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen.

Der Drösinger Sportclub belegt mit der maximalen Ausbeute von zwölf Zählern momentan den fünften Platz der Tabelle. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den Drösinger SC zu stoppen. Von den vier absolvierten Spielen hat Drösing alle für sich entschieden.

Zu Hause gewann Prinzendorf in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung. Nur einmal ging der SC Prinzendorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Bezirksklasse Weinviertel: SC Prinzendorf – Drösinger Sportclub, 1:5 (0:1)

5 Sebahattin Sahin 0:1

70 Dragan Puselja 0:2

72 Dragan Puselja 0:3

79 Abdoul Aziz Coulibaliy 0:4

86 Marcel Loesch 1:4

90 Abdoul Aziz Coulibaliy 1:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!