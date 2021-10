Kleinharras verlangt Michelstetten alles ab

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:08

Bezirksklasse Weinviertel: Kleinharras und Michelstetten boten den 90 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Der USV Kleinharras erlitt gegen den UFC Michelstetten erwartungsgemäß eine Niederlage.

Für den Führungstreffer von Kleinharras zeichnete Rene Stejskal verantwortlich (20.). Bevor es in die Pause ging, hatte Manuel Haas noch das 1:1 von Michelstetten parat (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Rippl trifft zum Sieg

Michael Schmidl stellte die Weichen für den UFC Michelstetten auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war. Das 2:2 des USV Kleinharras stellte Markus Holemar sicher (77.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Philipp Rippl einen Treffer für Michelstetten im Ärmel hatte (87.). Schließlich strich der UFC Michelstetten die Optimalausbeute gegen Kleinharras ein.

Der USV Kleinharras führt mit zwölf Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Heimmannschaft.

Michelstetten beißt sich an der Spitze fest. 43 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der Bezirksklasse Weinviertel. Nur einmal gab sich der UFC Michelstetten bisher geschlagen.

Mit insgesamt 21 Zählern befindet sich Michelstetten voll in der Spur. Die Formkurve von Kleinharras dagegen zeigt nach unten.

Bezirksklasse Weinviertel: USV Kleinharras – UFC Michelstetten, 2:3 (1:1)

20 Rene Stejskal 1:0

41 Manuel Haas 1:1

54 Michael Schmidl 1:2

77 Markus Holemar 2:2

87 Philipp Rippl 2:3

