Großkadolz verliert Spitzenspiel bei Kettlasbrunn

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 02:59

Bezirksklasse Weinviertel: Die gute Serie des SC Großkadolz seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren vor etwa 55 Besuchern gegen den USV Kettlasbrunn mit 2:3 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Pavel Meissner sein Team in der 19. Minute. Rene Felix schockte Großkadolz und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Kettlasbrunn (27./39.). Der USV Kettlasbrunn nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Siegtreffer in Minute 90

In der 51. Minute war Meissner mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Markus Bachmayer stellte für Kettlasbrunn im Schlussakt den Führungstreffer und somit den Sieg sicher (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der USV Kettlasbrunn den SC Großkadolz 3:2.

Durch die drei Punkte gegen Großkadolz blieb Kettlasbrunn auf Platz zwei. Nur einmal gab sich der USV Kettlasbrunn bisher geschlagen. Die letzten Resultate von Kettlasbrunn konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Der SC Großkadolz nimmt mit 20 Punkten den dritten Tabellenplatz ein.

Das nächste Mal ist der USV Kettlasbrunn am 25.10.2021 gefordert, wenn man beim UFC Michelstetten antritt. Am 30.10.2021 empfängt Großkadolz in der nächsten Partie ebenfalls Michelstetten.

Bezirksklasse Weinviertel: USV Kettlasbrunn – SC Großkadolz, 3:2 (2:1)

19 Pavel Meissner 0:1

27 Rene Felix 1:1

39 Rene Felix 2:1

51 Pavel Meissner 2:2

90 Markus Bachmayer 3:2

