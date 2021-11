Kettlasbrunn ringt den Drösinger SC nieder

Details Montag, 08. November 2021 02:31

Bezirksklasse Weinviertel: Rund 90 Zuschauer kamen zum Spiel der 13. Runde nach Drösing. Am Sonntag begrüßte der Drösinger Sportclub den USV Kettlasbrunn. Die Begegnung ging mit 6:4 zugunsten der Gäste aus.

Kurz nach Spielbeginn schockte Sebahattin Sahin Kettlasbrunn und traf für den Drösinger SC im Doppelpack (5./6.). Der USV Kettlasbrunn schoss in der 20. Minute das Tor zum 1:2. Thomas Metzenbauer erhöhte den Vorsprung von Drösing nach 33 Minuten auf 3:1. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Gastgeber gegen Ende mit leerem Tank

Kettlasbrunn hatte das Spiel nicht aufgegeben. Ronald Eisen schoss den Anschluss (47.), Rene Eisen traf zum 3:3-Ausgleich (64.) und Markus Bachmayer brachte schließlich die Führung (73.). Den Freudenjubel des USV Kettlasbrunn machte Sahin zunichte, als er kurz darauf den 4:4-Ausgleich besorgte (75.). Der Drösinger Sportclub kam nicht mehr ins Spiel zurück, Kettlasbrunns Thomas Bürringer erzielte sogar die Führung (76.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Christopher Titz für einen Treffer sorgte (95.). Der Drösinger SC ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem USV Kettlasbrunn nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Wegen der Niederlage belegt Drösing nun den achten Tabellenplatz. Der Drösinger Sportclub verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Vom Glück verfolgt war der Drösinger SC in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Kettlasbrunn schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 30 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Zehn Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Kettlasbrunn. Zuletzt lief es erfreulich für den USV Kettlasbrunn, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kommenden Samstag (14:00 Uhr) tritt Drösing beim SC Großkadolz an. Kettlasbrunn verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 27.03.2022 beim SV Niederabsdorf wieder gefordert.

Bezirksklasse Weinviertel: Drösinger Sportclub – USV Kettlasbrunn, 4:6 (3:1)

5 Sebahattin Sahin 1:0

6 Sebahattin Sahin 2:0

20 Thomas Buerringer 2:1

33 Thomas Metzenbauer 3:1

47 Ronald Eisen 3:2

64 Rene Eisen 3:3

73 Markus Bachmayer 3:4

75 Sebahattin Sahin 4:4

76 Thomas Buerringer 4:5

95 Christopher Titz 4:6

