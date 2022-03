Haugsdorf rupft Prinzendorf

Details Montag, 28. März 2022 01:25

Bezirksklasse Weinviertel: Der AFC Haugsdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 50 Besuchern in Prinzendorf einen 6:0-Erfolg davon. Als Favorit rein – als Sieger raus. Haugsdorf hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel hatten die Gäste deutlich mit 6:2 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der AFC Haugsdorf bereits in Front. Peter Vaculka markierte in der vierten Minute die Führung. Haugsdorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Patrik Messmer (7.). Vaculka gelang ein Doppelpack (41./43.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Zur Halbzeit blickte der AFC Haugsdorf auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In der 51. Minute legte Messmer zum 5:0 zugunsten von Haugsdorf nach. Vaculka führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 6:0 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (60.). Schlussendlich setzte sich der AFC Haugsdorf mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Vaculka nicht zu stoppen

Der SC Prinzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als fünf Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Im Sturm von Prinzendorf stimmt es ganz und gar nicht: 18 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Prinzendorf alles andere als positiv. Seit vier Spielen wartet Prinzendorf schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Haugsdorf hat nach dem souveränen Erfolg über den SC Prinzendorf weiter die vierte Tabellenposition inne. Die bisherige Spielzeit des AFC Haugsdorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Haugsdorf verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge ist der AFC Haugsdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Sonntag reist Prinzendorf zum USV Kettlasbrunn, zeitgleich empfängt Haugsdorf den USC Schletz.

Bezirksklasse Weinviertel: SC Prinzendorf – AFC Haugsdorf, 0:6 (0:4)

60 Peter Vaculka 0:6

51 Patrik Messmer 0:5

43 Peter Vaculka 0:4

41 Peter Vaculka 0:3

7 Patrik Messmer 0:2

4 Peter Vaculka 0:1