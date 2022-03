Debakel gegen Michelstetten: Neuruppersdorf kommt nicht aus dem Keller

Details Montag, 28. März 2022 01:33

Bezirksklasse Weinviertel: Knapp 80 Fans kamen nach Neuruppersdorf. Neuruppersdorf präsentierte sich gegen Michelstetten in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 2:12. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der UFC Michelstetten hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatten die Gäste einen klaren 3:0-Erfolg gelandet.

Eine Minute waren gespielt, als Manuel Haas vor 80 Zuschauern die Führung für den Ligaprimus besorgte. Wer glaubte, der USC Neuruppersdorf sei geschockt, irrte. Thomas Fröschl machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (5.). Michelstetten musste sogar den Treffer von Daniel Kapinos zum 2:1 hinnehmen (11.). Johannes Stacher war es, der in der 18. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Neuruppersdorf unterbrachte. Haas sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 5:2 (21./32./37.) aus der Perspektive des UFC Michelstetten. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Georg Spanner mit dem 6:2 für Michelstetten zur Stelle (42.). Der UFC Michelstetten gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Der UFC Michelstetten schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 7:2 durch Michael Frühwirth in die Höhe. MichelstettensMichael Körbl ließ den Vorsprung in der 56. Minute weiter anwachsen. Rippl, Stark und Stacher erzielten in den Schlussminuten noch weitere Treffer für den UFC Michelstetten (74., 80., 84.). Am Ende ließ Michelstetten kein gutes Haar am USC Neuruppersdorf und siegte außerordentlich hoch.

2:1-Führung hielt nur sieben Minuten lang

Mit lediglich drei Zählern aus zwölf Partien steht Neuruppersdorf im Tabellenkeller. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gastgebers im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 102 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Bezirksklasse Weinviertel. In dieser Saison sammelte der USC Neuruppersdorf bisher einen Sieg und kassierte elf Niederlagen. Neuruppersdorf entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den UFC Michelstetten 30 Zähler zu Buche. Der UFC Michelstetten erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Nach der klaren Niederlage gegen Michelstetten ist der USC Neuruppersdorf weiter das defensivschwächste Team der Bezirksklasse Weinviertel.

In zwei Wochen trifft Neuruppersdorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 10.04.2022 beim Drösinger Sportclub antritt. Der UFC Michelstetten hat nächste Woche den Drösinger SC zu Gast.

Bezirksklasse Weinviertel: USC Neuruppersdorf – UFC Michelstetten, 2:12 (2:6)

84 Johannes Stacher 2:12

80 Sebastian Stark 2:11

74 Philipp Rippl 2:10

60 Manuel Haas 2:9

56 Michael Koerbl 2:8

55 Michael Fruehwirth 2:7

42 Georg Spanner 2:6

37 Manuel Haas 2:5

32 Manuel Haas 2:4

21 Manuel Haas 2:3

18 Johannes Stacher 2:2

11 Daniel Kapinos 2:1

5 Thomas Froeschl 1:1

1 Manuel Haas 0:1