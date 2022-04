Haugsdorf bleibt gegen Schletz Herr im eigenen Haus

Details Montag, 04. April 2022 01:49

Bezirksklasse Weinviertel: Mit dem AFC Haugsdorf und dem USC Schletz trafen sich am Sonntag zwei Topteams vor rund 50 Besuchern. Für den Gast schien Haugsdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Der AFC Haugsdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Schletz einen klaren Erfolg. Das Hinspiel beim USC Schletz hatte Haugsdorf schlussendlich mit 4:0 gewonnen.

Vor 50 Zuschauern traf Robert Bulva zum 1:0 (17.). Patrik Messmer erhöhte für den AFC Haugsdorf auf 2:0 (30.). Die Hintermannschaft von Schletz ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 von Messmer für Haugsdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Robert Bolebruch überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für die Gastgeber (53.). Clemens Putz erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für den USC Schletz. Letztlich fuhr der AFC Haugsdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Haugsdorf weiter oben dabei

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Haugsdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Der AFC Haugsdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 57 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Haugsdorf. Der AFC Haugsdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Haugsdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Trotz der Niederlage belegt Schletz weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der USC Schletz derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist der AFC Haugsdorf zum USV Pellendorf, zeitgleich empfängt Schletz den USV Kettlasbrunn.

Bezirksklasse Weinviertel: AFC Haugsdorf – USC Schletz, 4:1 (2:0)

70 Clemens Putz 4:1

53 Robert Bolebruch 4:0

47 Patrik Messmer 3:0

30 Patrik Messmer 2:0

17 Robert Bulva 1:0