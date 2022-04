Gebrauchter Tag für Hüttendorf: Debakel gegen Gnadendorf

Details Montag, 11. April 2022 01:49

Bezirksklasse Weinviertel: Die USG Hüttendorf wurde der eigenen Favoritenstellung vor rund 60 Fans nicht gerecht und verlor gegen den UFC Gnadendorf deutlich mit 1:6. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Gnadendorf beugen mussten. Das Hinspiel hatte Hüttendorf beim Gast mit 6:3 für sich entschieden.

Die USG Hüttendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Oktay Arslan traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Filip Holcapek schockte die Heimmannschaft und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den UFC Gnadendorf (7.,EM/27.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Für den nächsten Erfolgsmoment von Gnadendorf sorgte Fabian Mayer (61.), ehe Zdenek Holcapek das 4:1 markierte (74.). Filip Holcapek beseitigte mit seinen Toren (76./90.) die letzten Zweifel am Sieg des UFC Gnadendorf. Gnadendorf überrannte Hüttendorf förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Filip Holcapek wurde zum Held des Tages

Die USG Hüttendorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Hüttendorf derzeit auf dem Konto.

Im Tableau hatte der Sieg des UFC Gnadendorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz elf. Gnadendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

Am nächsten Sonntag reist die USG Hüttendorf zum AFC Haugsdorf, zeitgleich empfängt der UFC Gnadendorf den USV Kleinharras.

Bezirksklasse Weinviertel: USG Hüttendorf – UFC Gnadendorf, 1:6 (1:2)

90 Filip Holcapek 1:6

76 Filip Holcapek 1:5

74 Zdenek Holcapek 1:4

61 Fabian Mayer 1:3

27 Filip Holcapek 1:2

7 Filip Holcapek 1:1

2 Oktay Arslan 1:0