Mit dem Schlusspfiff bezwingt Kleinharras den UFC Gnadendorf

Details Montag, 18. April 2022 01:40

Bezirksklasse Weinviertel: Die Differenz von einem Treffer brachte dem USV Kleinharras gegen den UFC Gnadendorf den Dreier. Das Match endete vor etwa 50 Fans mit 3:2. Gnadendorf erlitt gegen Kleinharras erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel war mit einem 9:1 ganz zugunsten des USV Kleinharras gelaufen.

Bereits wenige Sekunden nach dem Anpfiff vergaben die Gäste ihre erste Großchance. Aber auch Gnadendorf setzte gefährliche Nadelstiche. Baris Bayrakci machte in der zwölften Minute das 1:0 der Gäste perfekt. 26 Minuten waren gespielt, als die Gastgeber die größte Ausgleichschance vergaben. Für das 1:1 des UFC Gnadendorf zeichnete dann aber Jonathan Hartmann verantwortlich (33.). Lange hielt der Gleichstand nicht. Markus Holemar nutzte die Chance für Kleinharras und beförderte in der 36. Minute das Leder mit einem direkten Freistoß zum 2:1 ins Netz. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des USV Kleinharras bestehen. Kleinharras musste den Treffer von Filip Holcapek zum 2:2 hinnehmen (58.). Gnadendorf war einem überraschenden Punktgewinn sehr nahe, doch am Ende stand man mit leeren Händen da. Bayrakci ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die 3:2-Führung bejubeln. Schließlich strich der USV Kleinharras die Optimalausbeute gegen Gnadendorf ein.

Mit dem Schlusspfiff: Bayrakci ist zur Stelle!

Der UFC Gnadendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Gnadendorf alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem UFC Gnadendorf auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Kleinharras im Klassement weder nach vorne noch nach hinten und belegt weiter den fünften Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute Kleinharras die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der USV Kleinharras acht Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der USV Kleinharras in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

In zwei Wochen trifft Gnadendorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 01.05.2022 beim AFC Haugsdorf antritt. Am Sonntag empfängt Kleinharras Haugsdorf.

Bezirksklasse Weinviertel: UFC Gnadendorf – USV Kleinharras, 2:3 (1:2)

92 Baris Bayrakci 2:3

58 Filip Holcapek 2:2

36 Markus Holemar 1:2

33 Jonathan Hartmann 1:1

12 Baris Bayrakci 0:1