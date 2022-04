Michelstetten nach Derby-Sieg gegen Schletz weiter die Nummer eins

Details Montag, 25. April 2022 01:12

Bezirksklasse Weinviertel: Schletz konnte im Derby Michelstetten nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor rund 100 Besuchern mit 0:4. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der UFC Michelstetten hat alle Erwartungen erfüllt. Enger ging es kaum: Der Gast hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

In der zwölften Minute traf der Ligaprimus zum ersten Mal ins Schwarze. Michael Frühwirth war der umjubelte Torschütze. Das 2:0 ließ Michelstetten zum zweiten Mal im Match jubeln (28.). Diesmal drehte Raphael Schöfmann jubelnd ab. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Georg Spanner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den UFC Michelstetten (60.). Eigentlich war der USC Schletz schon geschlagen, als Johannes Stacher das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (64.). Letztlich fuhr Michelstetten einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Derby-Sieg und Tabellenführung

Schletz bekleidet mit 20 Zählern Tabellenposition sechs. Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Der UFC Michelstetten konnte sich gegen den USC Schletz auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Der Defensivverbund von Michelstetten ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst elf kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die bisherige Spielzeit des UFC Michelstetten ist weiter von Erfolg gekrönt. Michelstetten verbuchte insgesamt 13 Siege und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen.

In Fahrt ist Schletz aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Beim UFC Michelstetten dagegen läuft es mit momentan 39 Zählern wie am Schnürchen.

Am nächsten Sonntag reist der USC Schletz zum USC Neuruppersdorf, zeitgleich empfängt Michelstetten den USV Pellendorf.

Bezirksklasse Weinviertel: USC Schletz – UFC Michelstetten, 0:4 (0:2)

64 Johannes Stacher 0:4

60 Georg Spanner 0:3

28 Raphael Schoefmann 0:2

12 Michael Fruehwirth 0:1