Haugsdorf verliert Spitzenspiel gegen Kleinharras

Details Montag, 25. April 2022 01:16

Bezirksklasse Weinviertel: Beim USV Kleinharras holte sich der AFC Haugsdorf vor rund 75 Fans eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Kleinharras die Nase vorn. Das Hinspiel hatte die Heimmannschaft erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

Rene Stejskal versenkte den Ball in der siebten Minute im Netz von Haugsdorf. Markus Holemar glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den USV Kleinharras (17./33., EM). Zur Halbzeit blickte Kleinharras auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Robert Bolebruch ließ sich in der 78. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Strafstoß zum 1:3 für den AFC Haugsdorf. Schlussendlich verbuchte der USV Kleinharras gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Haugsdorf verliert Punkte im Titelrennen

Trotz des Sieges bleibt Kleinharras auf Platz fünf. Die Saisonbilanz des USV Kleinharras sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und einem Unentschieden büßte Kleinharras lediglich drei Niederlagen ein. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der USV Kleinharras in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Haugsdorf bekleidet mit 34 Zählern Tabellenposition drei. Die gute Bilanz des AFC Haugsdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Haugsdorf bisher elf Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Als Nächstes steht für Kleinharras eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den USV Kettlasbrunn. Der AFC Haugsdorf empfängt parallel den UFC Gnadendorf.

Bezirksklasse Weinviertel: USV Kleinharras – AFC Haugsdorf, 3:1 (3:0)

78 Robert Bolebruch 3:1

33 Markus Holemar 3:0

17 Markus Holemar 2:0

7 Rene Stejskal 1:0