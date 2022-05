Neun Partien ohne Sieg: Prinzendorf setzt Negativtrend auch in Drösing fort

Details Sonntag, 01. Mai 2022 19:19

Bezirksklasse Weinviertel: Nichts zu holen gab es für den SC Prinzendorf beim Drösinger Sportclub. Die Heimmannschaft erfreute ihre rund 80 Fans mit einem 3:1. Der Drösinger SC hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte Drösing Prinzendorf in die Schranken gewiesen und mit 5:1 gesiegt.

Abtasten gab es in diesem Spiel nicht. Gleich zu Spielbeginn traf der SC Prinzendorf durch Marcel Lösch zur frühen Führung (1.). Der Drösinger Sportclub zeigte sich wenig beeindruckt. Im Gegenzug schlug Dragan Puselja mit dem 1:1-Ausgleich zurück. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Kevin Mann erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem Drösinger SC durch einen Selbsttreffer das 2:1 (48.). Drösings Berke Ünlü erzielte in der 80. Minute das 3:1. Am Schluss gewann der Drösinger Sportclub gegen Prinzendorf.

Drösing klettert auf Rang sieben

Der Drösinger SC findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Sechs Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Drösing momentan auf dem Konto. Der Drösinger Sportclub ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SC Prinzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als fünf Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Trotz der Niederlage fiel Prinzendorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zehn. Mit erst 23 erzielten Toren hat der SC Prinzendorf im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Prinzendorf alles andere als positiv. In sechs ausgetragenen Spielen kam der SC Prinzendorf in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am nächsten Sonntag reist der Drösinger SC zum USC Schletz, zeitgleich empfängt der SC Prinzendorf den SV Niederabsdorf.

Bezirksklasse Weinviertel: Drösinger Sportclub – SC Prinzendorf, 3:1 (1:1)

80 Berke Uenlue 3:1

48 Eigentor durch Kevin Mann 2:1

1 Dragan Puselja 1:1

1 Marcel Loesch 0:1