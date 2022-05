Michelstetten gewinnt Spitzenspiel gegen Haugsdorf

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 01:08

Bezirksklasse Weinviertel: Michelstetten fertigte Haugsdorf am Mittwoch vor rund 90 Fans nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Der UFC Michelstetten hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte Michelstetten den AFC Haugsdorf mit einem beeindruckenden 6:1 vom Feld gefegt.

Liviu Neculai stellte die Weichen für den UFC Michelstetten auf Sieg, als er in Minute 32 mit dem 1:0 zur Stelle war. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Johannes Stacher den Vorsprung des Gastgebers per Freistoß auf 2:0 (45.). Mit der Führung für den Spitzenreiter ging es in die Kabine. Für ruhige Verhältnisse sorgte Michael Schmidl, als er das 3:0 für Michelstetten besorgte (58.). Manuel Haas überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den UFC Michelstetten (65.). Der Treffer von Sebastian Stark in der 90. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Titel. Insgesamt reklamierte Michelstetten gegen Haugsdorf einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Michelstetten legt im Titelrennen vor

Wer soll den UFC Michelstetten noch stoppen? Michelstetten verbuchte gegen den AFC Haugsdorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Bezirksklasse Weinviertel weiter an. Der Defensivverbund des UFC Michelstetten steht nahezu felsenfest. Erst 13-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Nur zweimal gab sich Michelstetten bisher geschlagen.

Haugsdorf hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Zwölf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 54 Zählern befindet sich der UFC Michelstetten voll in der Spur. Die Formkurve des AFC Haugsdorf dagegen zeigt nach unten.

Während Michelstetten am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) beim USV Kettlasbrunn gastiert, duelliert sich Haugsdorf zeitgleich mit dem USC Neuruppersdorf.

Bezirksklasse Weinviertel: UFC Michelstetten – AFC Haugsdorf, 5:0 (2:0)

90 Sebastian Stark 5:0

65 Manuel Haas 4:0

58 Michael Schmidl 3:0

45 Johannes Stacher 2:0

32 Liviu Neculai 1:0