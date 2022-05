Prinzendorf verliert Heimspiel gegen Pellendorf nur knapp

Details Montag, 30. Mai 2022 01:28

Bezirksklasse Weinviertel: Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen dem USV Pellendorf und dem SC Prinzendorf vor etwa 120 Zuschauern an diesem 23. Spieltag. Prinzendorf erlitt gegen Pellendorf erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel beim USV Pellendorf hatte der SC Prinzendorf schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Pellendorf bereits in Front. Christian Unterhuber markierte in der ersten Minute die Führung. Die passende Antwort hatte Ademola Zacheaus Adeyemi parat, als er bereits in der sechsten Minute zum Ausgleich traf. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Mehmet Yildiz in der 25. Minute und brachte somit die Gäste wieder in Führung. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den USV Pellendorf. Den Ausgleichstreffer hatte Prinzendorfs Marcel Lösch in Minute 62 im Repertoire. In der 83 Minute erzielte Pellendorfs Andre Lotterstätter die 3:2-Führung. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für die Gäste. Man hatte sich gegen den SC Prinzendorf knapp durchgesetzt.

Pellendorf erobert Platz sieben

Prinzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als fünf Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel die Heimmannschaft in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. 27:108 – das Torverhältnis des SC Prinzendorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Prinzendorf alles andere als positiv. In acht ausgetragenen Spielen kam der SC Prinzendorf in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Der USV Pellendorf holte auswärts bisher nur zwölf Zähler. Pellendorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. In dieser Saison sammelte Pellendorf bisher acht Siege und kassierte elf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der USV Pellendorf konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Nächsten Sonntag (17:30 Uhr) gastiert Prinzendorf bei der USG Hüttendorf, Pellendorf empfängt zeitgleich den USC Schletz.

Bezirksklasse Weinviertel: SC Prinzendorf – USV Pellendorf, 2:3 (1:2)

83 Andre Lotterstaetter 2:3

62 Marcel Loesch 2:2

25 Mehmet Yildiz 1:2

6 Ademola Zacheaus Adeyemi 1:1

1 Christian Unterhuber 0:1