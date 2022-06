Haugsdorf macht es gegen Neuruppersdorf zweistellig

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:03

Bezierksklasse Weinviertel: Eine zweistellige Niederlage musste der Gast gegen Haugsdorf verkraften. Am Ende verlor Neuruppersdorf vor 45 Zuschauern mit 0:11. Der AFC Haugsdorf setzte sich standesgemäß gegen den USC Neuruppersdorf durch. Das Hinspiel war mit einer herben 2:14-Abreibung aus Sicht von Neuruppersdorf zu Ende gegangen.

Patrik Messmer brachte Haugsdorf in der elften Minute in Front. Raimund Chmela schoss die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (24.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Robert Bulva, als er das 3:0 für den AFC Haugsdorf besorgte (26.). Zwei schnelle Treffer von Marcel Brucker (29.) und Chmela (31.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Haugsdorf. In der ersten Hälfte wurde der USC Neuruppersdorf nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete. Bulva baute den Vorsprung des AFC Haugsdorf in der 47. Minute aus. Marco Messmer gelang ein Doppelpack (55./59.), mit dem er das Ergebnis auf 8:0 hochschraubte. Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Bernhard Diem (66.), Erik Lepka (69.) und Brucker (77.), die weitere Treffer für Haugsdorf folgen ließen. Am Ende ließ der AFC Haugsdorf kein gutes Haar an Neuruppersdorf und gewann außerordentlich hoch.

Neuruppersdorf schon mit 162 Gegentreffern

Haugsdorf hat nach dem souveränen Erfolg über den USC Neuruppersdorf nun die dritte Tabellenposition inne. Offensiv konnte dem AFC Haugsdorf in der Bezirksklasse Weinviertel kaum jemand das Wasser reichen, was die 83 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

162 Gegentreffer musste Neuruppersdorf im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. In der Tabelle liegt der USC Neuruppersdorf nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. Die Offensive von Neuruppersdorf strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der USC Neuruppersdorf bis jetzt erst 25 Treffer erzielte.

Neuruppersdorf steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Haugsdorf mit aktuell 41 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Kommende Woche tritt der AFC Haugsdorf beim Drösinger Sportclub an (Sonntag, 17:30 Uhr), parallel genießt der USC Neuruppersdorf Heimrecht gegen den USV Kettlasbrunn.

Bezirksklasse Weinviertel: AFC Haugsdorf – USC Neuruppersdorf, 11:0 (5:0)

77 Marcel Brucker 11:0

69 Erik Lepka 10:0

66 Bernhard Diem 9:0

59 Marco Messmer 8:0

55 Marco Messmer 7:0

47 Robert Bulva 6:0

31 Raimund Chmela 5:0

29 Marcel Brucker 4:0

26 Robert Bulva 3:0

24 Raimund Chmela 2:0

11 Patrik Messmer 1:0