Schletz gewinnt knapp gegen Neuruppersdorf

Details Montag, 29. August 2022 04:24

Bezirksklasse Weinviertel: 50 Fußballfans sammelten sich am Sportplatz in Schletz, um sich das Spiel des USC Schletz gegen den USC Neuruppersdorf anzusehen. Der USC Neuruppersdorf hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 2:3-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Die Gäste gerieten schon in der ersten Minute in Rückstand, als Pavel Bobor das schnelle 1:0 für den USC Schletz erzielte. Neuruppersdorf zeigte sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug Marcel Maurer mit dem 1:1-Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Petr Haranza in der elften Minute und brachte die Gastgeber somit wieder voran. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Knapper Heimsieg

In der 51. Minute brachte Martin Vitek das Netz für Schletz zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung auf 3:1. Wenige Minuten später verkürzte der USC Neuruppersdorf durch einen Treffer von Simon Martin Wolf auf 2:3 (55.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte der USC Schletz schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Für die Gastgeber steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis aufwies. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Schletz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

Die letzte Spielzeit endete für Neuruppersdorf mit drei Punkten auf Platz zwölf.

Am kommenden Freitag tritt der USC Schletz beim UFC Michelstetten an, während der USC Neuruppersdorf einen Tag später den SC Großkadolz empfängt.

Bezirksklasse Weinviertel: USC Schletz – USC Neuruppersdorf, 3:2 (2:1)

55 Simon Martin Wolf 3:2

51 Martin Vitek 3:1

11 Petr Haranza 2:1

7 Marcel Maurer 1:1

1 Pavel Bobor 1:0