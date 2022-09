Haugsdorf siegt gegen Haringsee II zweistellig

Details Sonntag, 04. September 2022 00:50

Bezirksklasse Weinviertel: Vor etwa 30 Fußballfans trafen in Runde 3 die Reserve des SV GG Haringsee und der AFC Haugsdorf aufeinander. Eine zweistellige Niederlage musste der Tabellenletzte gegen Haugsdorf verkraften. Am Ende verlor die Reserve von Haringsee mit 1:11.

Kurz nach Spielbeginn schockte Peter Vaculka Haringsee II und traf für den AFC Haugsdorf im Doppelpack (2./10.). Haugsdorf baute die Führung aus, indem Raimund Chmela zwei Treffer nachlegte (12./22.). Patrik Messmer (23.) und Thomas Bazala (24.) brachten die Gäste mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Für das 7:0 und 8:0 war Vaculka verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (29./45.). Der AFC Haugsdorf dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte Haringsee II bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein.

Fünf Vaculka-Treffer

Haugsdorf ließ in der Folge nicht locker und markierte weitere Tore in Person von Vaculka (48.), Chmela (50.) und Thomas Chmela (56.). Daniel Strohmayer erzielte in der 65. Minute den Ehrentreffer für Haringsee II. Am Ende ließ der AFC Haugsdorf kein gutes Haar am Heimteam und siegte außerordentlich hoch.

In der Defensivabteilung von Haringsee II knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Einen klassischen Fehlstart legte Haringsee II hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Haugsdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

Während Haringsee II am kommenden Samstag die Zweitvertretung von SG Dürnkrut/Jedenspeigen empfängt, bekommt es Haugsdorf am selben Tag mit dem UFC Gnadendorf zu tun.

Bezirksklasse Weinviertel: Haringsee II – AFC Haugsdorf, 1:11 (0:8)

65 Daniel Strohmayer 1:11

56 Thomas Chmela 0:11

50 Raimund Chmela 0:10

48 Peter Vaculka 0:9

45 Peter Vaculka 0:8

29 Peter Vaculka 0:7

24 Thomas Bazala 0:6

23 Patrik Messmer 0:5

22 Raimund Chmela 0:4

12 Raimund Chmela 0:3

10 Peter Vaculka 0:2

2 Peter Vaculka 0:1