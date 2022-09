Kleinharras schießt Neuruppersdorf ab

Details Sonntag, 11. September 2022 00:51

Bezirksklasse Weinviertel: Rund 150 Besucher kamen nach Kleinharras und kamen dabei voll auf ihre Kosten. Neuruppersdorf hat den Start ins neue Fußballjahr nach vier Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:9-Niederlage gegen Kleinharras verdaut werden.

Mit einem schnellen Doppelpack (17./21.) zum 2:0 schockte Rene Stejskal den USC Neuruppersdorf. Pavol Uhrinec legte in der 31. Minute zum 3:0 für den USV Kleinharras nach. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Stejskal die Führung des Gastgebers auf 4:0 aus. Die Überlegenheit des Tabellenführers spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Durchsetzungsstark zeigte sich Kleinharras, als Markus Holemar (52.) und Baris Bayrakci (61.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Für das 7:0 und 8:0 war Daniel Vock verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (87./88.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Holemar, der per Strafstoß das 9:0 aus Sicht des USV Kleinharras perfekt machte (90.). Schließlich war auch der Torrausch von Kleinharras vorbei und Neuruppersdorf in Einzelteile zerlegt.

Kleinharras schießt sich auf Platz eins

Die errungenen drei Zähler gingen für den USV Kleinharras einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Der USC Neuruppersdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. 2:21 – das Torverhältnis von Neuruppersdorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legten die Gäste hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am kommenden Freitag tritt der USV Kleinharras beim UFC Michelstetten an, während der USC Neuruppersdorf zwei Tage später die Zweitvertretung von Haringsee empfängt.

Bezirksklasse Weinviertel: USV Kleinharras – USC Neuruppersdorf, 9:0 (4:0)

90 Markus Holemar 9:0

88 Daniel Vock 8:0

87 Daniel Vock 7:0

61 Baris Bayrakci 6:0

52 Markus Holemar 5:0

44 Rene Stejskal 4:0

31 Pavol Uhrinec 3:0

21 Rene Stejskal 2:0

17 Rene Stejskal 1:0