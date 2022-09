Großkadolz gewinnt gegen Prinzendorf zweistellig

Details Sonntag, 25. September 2022 00:35

Bezirksklasse Weinviertel: Großkadolz hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Prinzendorf vor 50 Fußballfans das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 10:0 für den SC Großkadolz. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Großkadolz. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Pavel Meissner machte in der 20. Minute das 1:0 der Gastgeber perfekt. Doppelpack für den Tabellenprimus: Nach seinem ersten Tor (23.) markierte Jakub Valis wenig später seinen zweiten Treffer (28.) und stellte auf 3:0. Noch vor der Halbzeit legte Meissner seinen zweiten Treffer nach (42.). Die Überlegenheit des SC Großkadolz spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Meissner mit den Treffern (48./56./59.) zum 7:0 für Großkadolz. Für den SC Prinzendorf war es ein Tag zum Vergessen. Jan Hanik (60.), Osman Tek (63.) und Roman Zahoran (89., Freistoß) machten das Unheil perfekt. Am Ende ließ der SC Großkadolz kein gutes Haar am Gast und gewann außerordentlich hoch.

Fünferpack von Meissner bringt Tabellenführung

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich der SC Großkadolz beim Sieg gegen Prinzendorf verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Großkadolz weiter verheißungsvoll aus. Bei Großkadolz greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal einem Gegentor stellt der SC Großkadolz die beste Defensive der Bezirksklasse Weinviertel. Großkadolz setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Der SC Prinzendorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Hintermannschaft von Prinzendorf steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 33 Gegentore kassierte der SC Prinzendorf im Laufe der bisherigen Saison.

Am nächsten Sonntag reist der SC Großkadolz zum UFC Gnadendorf, zeitgleich empfängt der SC Prinzendorf den USV Kleinharras.

Bezirksklasse Weinviertel: SC Großkadolz – SC Prinzendorf, 10:0 (4:0)

89 Roman Zahoran 10:0

63 Osman Tek 9:0

60 Jan Hanik 8:0

59 Pavel Meissner 7:0

56 Pavel Meissner 6:0

48 Pavel Meissner 5:0

42 Pavel Meissner 4:0

28 Jakub Valis 3:0

23 Jakub Valis 2:0

20 Pavel Meissner 1:0