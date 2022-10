Michelstetten holt drei Punkte gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen II

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:13

Bezirksklasse Weinviertel: Etwa 70 Besucher kamen nach Michelstetten. Die Reserve von SG Dürnkrut/Jedenspeigen konnte Michelstetten nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Der UFC Michelstetten erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

In der dritten Minute ging die Heimmannschaft in Front. Liviu Neculai war es, der vor 70 Zuschauern zur Stelle war. Johannes Stacher versenkte die Kugel nach einer halben Stunde zum 2:0 (30.). Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Sebastian Stark zum 3:0 zugunsten von Michelstetten (41.). Der UFC Michelstetten dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Eigentlich war SG Dürnkrut/Jedenspeigen II schon geschlagen, als Manuel Haas das Leder zum 4:0 über die Linie beförderte (51.). Letztlich kam Michelstetten gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Wichtiger Heimsieg

Der UFC Michelstetten knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Michelstetten vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

Der Angriff ist bei SG Dürnkrut/Jedenspeigen II die Problemzone. Nur neun Treffer erzielte SG Dürnkrut/Jedenspeigen II bislang. Die bisherige Saisonbilanz von SG Dürnkrut/Jedenspeigen II bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Der UFC Michelstetten setzte sich mit diesem Sieg von SG Dürnkrut/Jedenspeigen II ab und nimmt nun mit 13 Punkten den vierten Rang ein, während SG Dürnkrut/Jedenspeigen II weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt Michelstetten beim USC Neuruppersdorf an, während SG Dürnkrut/Jedenspeigen II zwei Tage zuvor den USV Pellendorf empfängt.

Bezirksklasse Weinviertel: UFC Michelstetten – SG Dürnkrut/Jedenspeigen II, 4:0 (3:0)

51 Manuel Haas 4:0

41 Sebastian Stark 3:0

30 Johannes Stacher 2:0

3 Liviu Neculai 1:0