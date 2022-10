Kantersieg gegen Gnadendorf: Kleinharras mit weißer Weste

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:46

Bezirksklasse Weinviertel: Der USV Kleinharras stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem UFC Gnadendorf vor etwas mehr als 100 Zuschauern mit einem 9:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Die Überraschung blieb aus: Gegen Kleinharras kassierte Gnadendorf eine deutliche Niederlage.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USV Kleinharras bereits in Front. Rene Stejskal markierte in der dritten Minute die Führung. Baris Bayrakci schoss die Kugel zum 2:0 für das Heimteam über die Linie (19.). Markus Holemar brachte Kleinharras in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (21.). Stejskal überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den USV Kleinharras (33.). Der UFC Gnadendorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Kleinharras. In der 72. Minute legte Holemar zum 5:0 zugunsten des USV Kleinharras nach. Der sechste Streich von Kleinharras war Pavol Uhrinec vorbehalten (75.). Haydar Güles (77.), Stejskal (90.) und Uhrinec (92.) brachten den USV Kleinharras mit drei weiteren Treffern weiter nach vorne. Schließlich war das Schützenfest für Kleinharras beendet und Gnadendorf gnadenlos vorgeführt.

Alle Neune! Kleinharras nicht zu stoppen

Der USV Kleinharras nimmt mit der maximalen Ausbeute von 21 Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein. An der Abwehr von Kleinharras ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst sieben Gegentreffer musste der USV Kleinharras bislang hinnehmen.

Der UFC Gnadendorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. 16:35 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte der UFC Gnadendorf bisher drei Siege und kassierte fünf Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte Gnadendorf insgesamt nur drei Zähler.

Kleinharras stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der SG Hüttendorf/Paasdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der UFC Gnadendorf die Reserve von Haringsee.

Bezirksklasse Weinviertel: USV Kleinharras – UFC Gnadendorf, 9:0 (4:0)

92 Pavol Uhrinec 9:0

90 Rene Stejskal 8:0

77 Haydar Gueles 7:0

75 Pavol Uhrinec 6:0

72 Markus Holemar 5:0

33 Rene Stejskal 4:0

21 Markus Holemar 3:0

19 Baris Bayrakci 2:0

3 Rene Stejskal 1:0