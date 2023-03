Kleinharras siegt in Haugsdorf

Details Montag, 27. März 2023 00:19

Bezirksklasse Weinviertel: Gegen den USV Kleinharras holte sich der AFC Haugsdorf vor 55 Fans eine 3:5-Schlappe ab. Kleinharras war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel war eine Demonstration des Tabellenprimus gewesen, als man die Partie mit 5:1 für sich entschieden hatte.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Baris Bayrakci traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Pavol Uhrinec versenkte den Ball in der 19. Minute im Netz von Haugsdorf und stellte auf 2:0. Markus Holemar legte in der 37. Minute zum 3:0 für den USV Kleinharras nach. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Patrik Messmer das 1:3 zugunsten des AFC Haugsdorf (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Heimsichen gaben sich aber noch nicht geschlagen. Raimund Chmela schlug doppelt zu und glich damit für Haugsdorf aus (50./52.). Zeljko Zlatar vom USV Kleinharras traf etwas später zum 4:3 (62.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Rene Stejskal für einen Treffer sorgte (93.). Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Chmela und Güles vom AFC Haugsdorf (80.). Letzten Endes holte der USV Kleinharras gegen den Gastgeber drei Zähler.

Kleinharras weiterhin ungeschlagen

Mit 22 Zählern aus elf Spielen steht Haugsdorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Der AFC Haugsdorf verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Die letzten Auftritte von Haugsdorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Mit 68 geschossenen Toren gehört Kleinharras offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksklasse Weinviertel. Der USV Kleinharras ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile elf Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Kleinharras selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Der AFC Haugsdorf gibt am Samstag seine Visitenkarte beim SC Prinzendorf ab. Der USV Kleinharras ist am Sonntag auf Stippvisite bei der Reserve von Haringsee.

Bezirksklasse Weinviertel: AFC Haugsdorf – USV Kleinharras, 3:5 (1:3)

93 Rene Stejskal 3:5

62 Zeljko Zlatar 3:4

52 Raimund Chmela 3:3

50 Raimund Chmela 2:3

40 Patrik Messmer 1:3

37 Markus Holemar 0:3

19 Pavol Uhrinec 0:2

6 Baris Bayrakci 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei