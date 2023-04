Nach 0:2 gegen Hüttendorf/P: Hattrick von Haas beschert Michelstetten den vierten Sieg in Folge

Details Sonntag, 02. April 2023 00:16

Bezirksklasse Weinviertel: Michelstetten und Hüttendorf/Paasdorf boten den 100 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für den UFC Michelstetten, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war beim 1:1 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die SG Hüttendorf/Paasdorf bereits in Front. Kevin Pusch markierte in der zweiten Minute die Führung. Tobias Eckner nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Gut sah die Situation für Michelstetten nicht aus. Doch zum Glück hatte man Manuel Haas in den eigenen Reihen, der das Spiel quasi im Alleingang mit einem lupenreinen Hattrick drehte (58./88./93.). Es sprach beinahe alles dafür, dass sie das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab die Hüttendorf/Paasdorf die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Manuel Haas dreht das Spiel mit seinem Hattrick

Die Saison des UFC Michelstetten verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der Gastgeber seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Hüttendorf/Paasdorf verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Michelstetten setzte sich mit diesem Sieg von der SG Hüttendorf/Paasdorf ab und nimmt nun mit 29 Punkten den dritten Rang ein, während die Hüttendorf/Paasdorf weiterhin 23 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Der UFC Michelstetten tritt kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, beim USC Schletz an. Bereits einen Tag vorher reist Hüttendorf/Paasdorf zum USV Pellendorf. Anpfiff ist ebenfalls um 16:30 Uhr.

Bezirksklasse Weinviertel: UFC Michelstetten – SG Hüttendorf/Paasdorf, 3:2 (0:2)

93 Manuel Haas 3:2

88 Manuel Haas 2:2

58 Manuel Haas 1:2

32 Tobias Eckner 0:2

2 Kevin Pusch 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei