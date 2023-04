Michelstetten gewinnt das Derby in Schletz

Details Montag, 10. April 2023 00:18

Bezirksklasse Weinviertel: Für Schletz gab es in der Partie gegen Michelstetten, an deren Ende vor rund 100 Zuschauern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Der UFC Michelstetten ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Gast mit 3:0 für sich entschieden.

Die Anfangsphase nutzten beide Teams eher zum Abtasten. In der 19. Minute brachte Manuel Haas den Ball, nach einem Gestocher im Strafraum im Netz des USC Schletz unter. Geschockt zeigten sich die Gastgeber nicht. Nur wenig später war Cedomir Tosic mit dem Ausgleich zur Stelle (23.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Die Gäste drängten nun auf das Tor der Heimischen. Der Elfmeter-Treffer zum 2:1 sicherte Michelstetten nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Haas in diesem Spiel (74.). Sebastian Stark versenkte die Kugel zum 3:1 für den UFC Michelstetten (80.). Für das 4:1 zugunsten von Michelstetten sorgte dann kurz vor Schluss ein weiterer Strafstoß von Johannes Stacher, der den UFC Michelstetten und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Mit dem Treffer zum 2:4 in der 91. Minute machte Tosic zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Michelstetten war jedoch weiterhin groß. Letzten Endes ging der UFC Michelstetten im Duell mit Schletz als Sieger hervor.

Zwei-Tore-Mann Tosic reicht Schletz nicht

Trotz der Schlappe behält der USC Schletz den siebten Tabellenplatz bei. Schletz verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Der USC Schletz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach dem klaren Erfolg über Schletz festigt Michelstetten den dritten Tabellenplatz. Der UFC Michelstetten knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Michelstetten zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Den UFC Michelstetten scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für den USC Schletz ist der USV Pellendorf (Samstag, 16:30 Uhr). Michelstetten misst sich am selben Tag mit dem SC Großkadolz (19:30 Uhr).

Bezirksklasse Weinviertel: USC Schletz – UFC Michelstetten, 2:4 (1:1)

91 Cedomir Tosic 2:4

90 Johannes Stacher 1:4

80 Sebastian Stark 1:3

74 Manuel Haas 1:2

23 Cedomir Tosic 1:1

19 Manuel Haas 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei