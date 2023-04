Großkadolz macht es gegen Pellendorf zweistellig

Details Sonntag, 23. April 2023 00:39

Bezirksklasse Weinviertel: Einen furiosen 14:2-Heimsieg fuhr Großkadolz vor 45 Fans gegen Pellendorf ein. Der SC Großkadolz hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Großkadolz hatte den USV Pellendorf im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 9:0 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Großkadolz bereits in Front. Osman Tek markierte in der fünften Minute die Führung. Lange währte die Freude von Großkadolz nicht, denn schon in der sechsten Minute schoss Mubarek Garba den Ausgleichstreffer für Pellendorf. Daniel Zavadil versenkte die Kugel zum 2:1 (10.). Bereits in der 15. Minute erhöhte Pavel Meissner den Vorsprung des SC Großkadolz. Tek vollendete zum fünften Tagestreffer in der 16. Spielminute und stellte auf 4:1. Jan Hanik (30.), Tek (39.) und Meissner (41.) bauten die komfortable Führung von Großkadolz weiter aus. Die Partie war für den USV Pellendorf bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. Semir Memic (70.) konnte über seinen Treffer zum 10:2 nur bedingt jubeln. Der elfte Streich des SC Großkadolz war Meissner vorbehalten (81.). Petr Polacek legte in der 85. Minute zum 12:2 für Großkadolz nach. Thomas Bürringer (90.) und ein Eigentor von Gökhan Arslan (91.) setzten den Schlusspunkt. Mit dem Abpfiff dieser 90 Minuten dürfte das Selbstbewusstsein von Pellendorf am Boden liegen. Der SC Großkadolz fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

Torflut in Großkadolz

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den USV Pellendorf festigte Großkadolz den zweiten Tabellenplatz. 108 Tore – mehr Treffer als der SC Großkadolz erzielte kein anderes Team der Bezirksklasse Weinviertel. Großkadolz weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Pellendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als fünf Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der Gast weiter im Schlamassel. 19:76 – das Torverhältnis des USV Pellendorf spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Die Not von Pellendorf wird immer größer. Gegen den SC Großkadolz verlor der USV Pellendorf bereits das sechste Ligaspiel am Stück. Mit vier Siegen in Folge ist Großkadolz so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag trifft der SC Großkadolz auf den SC Prinzendorf, Pellendorf spielt am selben Tag gegen den USV Kleinharras.

Bezirksklasse Weinviertel: SC Großkadolz – USV Pellendorf, 14:2 (10:1)

91 Eigentor durch Goekhan Arslan 14:2

90 Thomas Buerringer 13:2

85 Petr Polacek 12:2

81 Pavel Meissner 11:2

70 Semir Memic 10:2

41 Pavel Meissner 10:1

39 Osman Tek 9:1

30 Jan Hanik 8:1

27 Petr Polacek 7:1

23 Osman Tek 6:1

19 Jan Hanik 5:1

16 Osman Tek 4:1

15 Pavel Meissner 3:1

10 Daniel Zavadil 2:1

6 Mubarek Garba 1:1

5 Osman Tek 1:0

