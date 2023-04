Kleinharras auch gegen Michelstetten in Bestform

Details Sonntag, 23. April 2023 00:44

Bezirksklasse Weinviertel: Für den UFC Michelstetten gab es in der Partie gegen den USV Kleinharras, an deren Ende vor 70 Besuchern eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging Kleinharras als Favorit ins Spiel gegen Michelstetten – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Der USV Kleinharras hatte im Hinspiel mit 2:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Manuel Haas versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 1:0 (26.) für die Gäste. Bevor es in die Pause ging, hatte Rene Stejskal noch das 1:1 von Kleinharras parat (44.). In den letzten Minuten von Halbzeit eins hatten die Gäste Pech, denn Matthias Prukl beförderte den Ball zum 2:1 (45.) ins eigene Tor. Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Der Treffer von Stejskal in der 80. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Titel. Letzten Endes holte der USV Kleinharras gegen den UFC Michelstetten drei Zähler.

Kleinharras bleibt ungeschlagen

Wer soll Kleinharras noch stoppen? Der USV Kleinharras verbuchte gegen Michelstetten die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Bezirksklasse Weinviertel weiter an. Die Angriffsreihe von Kleinharras lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 89 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der USV Kleinharras weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Kleinharras scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der UFC Michelstetten hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Michelstetten bisher zehn Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Am nächsten Samstag (16:30 Uhr) reist der USV Kleinharras zum USV Pellendorf, tags zuvor begrüßt der UFC Michelstetten die Zweitvertretung von Haringsee vor heimischer Kulisse.

Bezirksklasse Weinviertel: USV Kleinharras – UFC Michelstetten, 3:1 (2:1)

80 Rene Stejskal 3:1

45 Eigentor durch Matthias Prukl 2:1

44 Rene Stejskal 1:1

26 Manuel Haas 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei