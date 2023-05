Haringsee II verliert hoch bei Prinzendorf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:08

Bezirksklasse Weinviertel: Der SC Prinzendorf zog der Zweitvertretung von Haringsee das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Prinzendorf vor 30 Besuchern den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war mit einer herben 2:9-Abreibung aus Sicht des Gastgebers zu Ende gegangen.

Der SC Prinzendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Gerhard Winkelmüller traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Prinzendorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Jiri Prajka (10.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Christopher Walter in der 15. Minute, der auf 3:0 stellte. Haringsee II rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Für das 1:3 von Haringsee II zeichnete Michael Kopecky verantwortlich (52.). Michal Kourilek (73.), Prajka (82.) und Dragan Puselja (90.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg des SC Prinzendorf aufkommen. Schlussendlich setzte sich Prinzendorf mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Dritter Saisonerfolg für Prinzendorf

Der SC Prinzendorf machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zehn. Prinzendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und 15 Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der SC Prinzendorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Haringsee II rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. 44:107 – das Torverhältnis von Haringsee II spricht eine mehr als deutliche Sprache. Haringsee II musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Haringsee II insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Haringsee II die dritte Pleite am Stück.

Am kommenden Freitag tritt Prinzendorf bei der Reserve von SG Dürnkrut/Jedenspeigen an, während Haringsee II zwei Tage später den UFC Gnadendorf empfängt.

Bezirksklasse Weinviertel: SC Prinzendorf – Haringsee II, 6:1 (3:0)

90 Dragan Puselja 6:1

82 Jiri Prajka 5:1

73 Michal Kourilek 4:1

52 Michael Kopecky 3:1

15 Christopher Walter 3:0

10 Jiri Prajka 2:0

6 Gerhard Winkelmueller 1:0

