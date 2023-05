Tore ohne Unterlass zwischen Kleinharras und Hüttendorf/P.

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:09

Bezirksklasse Weinviertel: Im Spiel des USV Kleinharras gegen die SG Hüttendorf/Paasdorf gab es vor 50 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Die Prognosen für Kleinharras waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel. Im Hinspiel hatte der Tabellenführer einen 3:1-Sieg gefeiert.

Die Hüttendorf/Paasdorf legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Kevin Pusch aufhorchen (3./12.). Markus Holemar schlug doppelt zu und glich damit für den USV Kleinharras aus (16./29., Elfmeter). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Baris Bayrakci versenkte die Kugel kurz nach Wiederbeginn zum 3:2 (46.) für den Tabellenführer. Innerhalb weniger Minuten trafen Pusch (56.) und Oktay Arslan (61.. Elfmeter). Damit bewies Hüttendorf/Paasdorf nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. In der 58. Minute zeigte der Schiedsrichter Hannes Trunner von Kleinharras die Rote Karte. In der 65. Minute sicherte Holemar seiner Mannschaft per Strafstoß mit dem Ausgleich zum 4:4 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen dritten Treffer. Mit dem Abpfiff des Unparteiischen trennten sich der USV Kleinharras und die SG Hüttendorf/Paasdorf remis.

Drei Elfmeter! Kleinharras muss zum zweiten Mal Punkte abgeben

Offensiv konnte Kleinharras in der Bezirksklasse Weinviertel kaum jemand das Wasser reichen, was die 124 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Gastgeber weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 18 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Der USV Kleinharras erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Kurz vor Saisonende belegt die Hüttendorf/Paasdorf mit 37 Punkten den fünften Tabellenplatz. Die Gäste können zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

In zwei Wochen, am 04.06.2023, tritt Kleinharras beim USC Schletz an, während Hüttendorf/Paasdorf zwei Tage früher die Zweitvertretung von Haringsee empfängt.

Bezirksklasse Weinviertel: USV Kleinharras – SG Hüttendorf/Paasdorf, 4:4 (2:2)

65 Markus Holemar 4:4

61 Oktay Arslan 3:4

56 Kevin Pusch 3:3

46 Baris Bayrakci 3:2

29 Markus Holemar 2:2

16 Markus Holemar 1:2

12 Kevin Pusch 0:2

3 Kevin Pusch 0:1

