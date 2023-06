Punkteteilung: Großkadolz reicht ein Punkt gegen Kleinharras zum Titel

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:01

Bezirksklasse Weinviertel: Das Spiel vom Samstag zwischen dem Tabellenführer und Großkadolz endete vor 230 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 3:3 ausgegangen.

Es war "das Finale um die Meisterschaft". Beide Mannschaften lagen punktegleich voran, nur das Torverhältnis sprach für die Gäste. Für den frühen Führungstreffer des SC Großkadolz zeichnete Daniel Zavadil per Elfmeter verantwortlich (7.). Doch die Heimelf schlug schnell zurück. Markus Holemar beförderte das Leder zum 1:1 von Kleinharras in die Maschen (16.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Der USV Kleinharras witterte seine Chance und Haydar Güles schoss den Ball zum 2:1 ein (67.). Wieder gab es Elfmeter für die Gäste. In der 68. Minute sicherte Zavadil so seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Kleinharras und Großkadolz schließlich mit einem Remis. Doch das reichte Großkadolz für den Meistertitel!

Beide Mannschaften beenden die Saison ungeschlagen

Mit 128 geschossenen Toren gehört der USV Kleinharras offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksklasse Weinviertel. Die Gastgeber weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 19 Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Mit 60 gesammelten Zählern hat der SC Großkadolz den Titel in der Tasche. Die Offensive des Gasts in Schach zu halten war kein Zuckerschlecken. Auch Kleinharras war in diesem Spiel zweimal überfordert. Bereits 140-mal schlugen die Angreifer von Großkadolz in dieser Spielzeit zu. Der SC Großkadolz blieb ohne Niederlage. Bisher hat Großkadolz 19 Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

Die letzten Resultate des USV Kleinharras konnten sich sehen lassen – elf Punkte aus fünf Partien. Der SC Großkadolz befand sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen elf Punkte.

Bezirksklasse Weinviertel: USV Kleinharras – SC Großkadolz, 2:2 (1:1)

68 Daniel Zavadil 2:2

67 Haydar Gueles 2:1

16 Markus Holemar 1:1

7 Daniel Zavadil 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei