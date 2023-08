Der USC Schletz dreht das Spiel beim UFC Gnadendorf

Details Montag, 28. August 2023 00:01

Bezirksklasse Weinviertel: Etwa 120 Zuschauer kamen nach Gnadendorf und wollten das Spiel der 3. Runde mitverfolgen. Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte Schletz einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Gnadendorf.

Der UFC Gnadendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Camilo Linde traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Dominik Hertl erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 17 Minuten per Kopf auf 2:0. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Michael Jungbauer zum 1:2 zugunsten des USC Schletz (45.). Zur Pause war Gnadendorf im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Eine hochklassige und hitzige Partie geht mit einer verdienten Führung für die Heimischen in die Halbzeitpause! Christoph Lachmayer, Ticker-Reporter

Jungbauer leitet die Wende ein

Für das 2:2 von Schletz zeichnete Martin Vitek per Elfmeter verantwortlich (59.). Nochmal Elfmeter! Fünf Minuten später ging der Gast durch den zweiten Treffer von Jungbauer in Führung. Ein Eigentor von Zdenek Holcapek sorgte schließlich für die Vorentscheidung (73.). Manfred Nauer besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den USC Schletz (80.). Am Ende nahm Schletz beim UFC Gnadendorf einen Auswärtssieg mit.

Trotz der Niederlage fiel Gnadendorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz sieben. 4:20 – das Torverhältnis des UFC Gnadendorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der UFC Gnadendorf hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Für den USC Schletz ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Schletz.

Während Gnadendorf am nächsten Samstag (16:00 Uhr) beim SC Prinzendorf gastiert, duelliert sich der USC Schletz am gleichen Tag mit dem AFC Haugsdorf.

Bezirksklasse Weinviertel: UFC Gnadendorf – USC Schletz, 2:5 (2:1)

80 Manfred Nauer 2:5

73 Eigentor durch Zdenek Holcapek 2:4

64 Michael Jungbauer 2:3

59 Martin Vitek 2:2

45 Michael Jungbauer 2:1

17 Dominik Hertl 2:0

5 Camilo Linde 1:0

