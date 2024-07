„Wir wollen unberechenbar werden!“, spricht Trainer Boisits über die Ziele des SV Sieghartskirchen

Gebietsliga Nord/Nordwest

Details Dienstag, 09. Juli 2024 18:11

Nachdem man in der Gebietsliga Nord/Nordwest insgesamt am sechsten Tabellenplatz die Saison 2023/24 beenden konnte, herrscht entsprechend gute Stimmung im Verein. Zuletzt habe man sich vermehrt im Abstiegskampf beweisen müssen. Trainer Jürgen Boisits blickt auf die vergangene Saison zurück und gibt einen Ausblick auf die gesteckten Ziele des SV Sieghartskirchen. Nun will man die erbrachte Leistung bestätigen, aber keine gewünschte Platzierung für die bevorstehende Meisterschaft voraussagen.

Ein solide Saison in der Gebietsliga

Der SV Sieghartskirchen konnte mit dem sechsten Platz in der Gebietsliga Nord/Nordwest seit längerer Zeit wieder in der oberen Tabellenhälfte der Sommerpause entgegentreten. „Wir haben die letzten vier Jahre immer um den Abstieg gespielt.“, zeigt sich Trainer Jürgen Boisits zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Man habe die ganze Saison lang nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt und blickt somit mit insgesamt 38 Punkten zufrieden auf die vergangene Spielzeit zurück. Natürlich habe es Höhen und Tiefen gegeben, aber Trainer Boisits, der erst seit 2023 sein Amt ausübt, richtet seinen Fokus schon auf die neue Meisterschaft.

Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben

Grundsätzlich herrsche eine sehr gute Stimmung im Verein, da der sechste Platz intern sogar als kleiner Erfolg angesehen wird. Platzierung will Trainer Boisits keine vorausgeben, da man zuerst die Vorbereitung abwarten müsse. Nach vier Jahren Abstiegskampf sei genauso klar, dass man sich in einem guten mittleren Bereich ansiedeln will. „Natürlich kann es immer nach oben und unten gehen, aber wir wollen einfach gut in die neue Saison starten.“, sagt Boisits. Man will zu einer gestandenen Mannschaft in der Gebietsliga Nord/Nordwest werden und sich in der oberen Tabellenhälfte wiederfinden.

Transfers sind noch offen

Derzeit sind sowohl Abgänge, als auch Neuverpflichtungen noch möglich. Der SV Sieghartskirchen sei noch immer tätig am Transfermarkt und somit sind derzeit keine Spielertransfers erwähnenswert. Trainer Boisits sieht jedoch in der Verteidigung und im Mittelfeld noch Handlungsbedarf, wodurch Zugänge auf diesen Positionen zu erwarten sind. „Stürmer sind immer gern gesehen, aber leider nur rar zu finden.“, schmunzelt Boisits. Man habe die vergangene Saison verschiedenste Spielsysteme probiert und nun will man diese automatisieren. Es gilt die Leistung auf den Platz zu bringen und in einer knackigen Vorbereitungsphase Auftrieb für die bevorstehende Meisterschaft zu gewinnen.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.