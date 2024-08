SC Lassee nach zwei Spielen im Soll, den großen Wurf kann man nicht planen

Gebietsliga Nord/Nordwest

Der SC Lassee spielte in den letzten Saisonen stets um die absolute Spitze mit, musste sich jedoch ein ums andere Mal recht knapp geschlagen geben, anderen Teams letztlich den Vortritt lassen. Eine perfekte Gelegenheit für den großen Wurf würde das unmittelbar bevorstehende 100-Jahr-Jubiläum des Klubs bieten, selbstverständlich weiß man aber gerade in Lassee, dass ein Meistertitel nicht planbar ist. Der Saisonstart in die Gebietsliga Nord/Nord-West verlief aus Lasseer Sicht jedenfalls schon einmal ausgesprochen gut, man trug aus zwei Spielen das Maximum von sechs Punkten davon. Ligaportal hat Alfred Papai, den sportlichen Leiter des SC Lassee, zu einem aktuellen Interview rund um den Saisonstart, die Neuerwerbungen, die Ziele und aktuelle Belange gebeten. Papai informierte dabei unter anderem auch über einen verletzungsbedingten Ausfall in der Mannschaft.

Ligaportal: Herr Papai, danke, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen. Wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart des SC Lassee aus?

Alfred Papai: Der Saisonstart war sehr gut. Wir haben uns in Deutsch-Wagram ganz schwer getan, dort noch nicht gewusst, wo wir so wirklich stehen, die Mannschaft ist aber ganz gut drauf, sie sind eine richtige Einheit und miteinander sind sie wirklich ganz stark. Zuletzt gegen Großenzersdorf ist zu sagen, dass die absolut nicht schlecht waren, aber nachdem wir das 2:1 gemacht haben, haben wir sie dann beherrscht.

Ligaportal: Sprechen wir ein wenig über die neuen Spieler. Wie sind Sie mit diesen zufrieden?

Alfred Papai: Die haben auch gespielt, Pauli Roschitz war im ersten Match noch gesperrt. Jan Felkl hat auch gespielt, genau wie Emanuel Rajdl. Das sind ganz gute Burschen, und Jan Felkl ist zudem aus Lassee und Rajdl ist auch ein ganz, ganz guter Fußballer, der uns richtig gut tut.

Ligaportal: Welches Saisonziel hat man sich für diese Spielzeit in Lassee gesetzt?

Alfred Papai: Wir wollen halt, wie alle Jahre, vorne mitspielen, und was sich ergibt, werden wir sehen. Natürlich haben wir die Feierlichkeiten zum hundertjährigen Jubiläum, da wäre es halt schön, Meister zu werden, aber das kann man nicht vorher planen, und ich sage immer, wir wollen vorne mitspielen und werden alles versuchen.

Ligaportal: Gibt es weitere Neuigkeiten rund um die Mannschaft?

Alfred Papai: Bei uns läuft soweit alles, mit Peter Kohlhauser haben wir aber leider einen Verletzten. Er ist ein wenig angeschlagen, wir wissen hier noch nicht die Diagnose, er hat einen Stich bekommen, soweit ich das weiß. Man wird schauen, was hier ist, das tut uns halt schon weh, Peter Kohlhauser ist schon ein ganz ein Guter.

