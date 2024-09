SK Ernstbrunn: Der Tabellenführer hat noch Hausaufgaben in der kollektiven Defensivarbeit zu erledigen

Gebietsliga Nord/Nordwest

Nach bis dato drei gespielten Runden in der Gebietsliga Nord/Nord-West heißt der Tabellenführer SK Ernstbrunn. Die Mannschaft von Trainer Bernd Zinser holte sieben Punkte aus drei Spielen, kein anderes Team konnte an diese Ausbeute herankommen. Diese Bilanz spricht früh in der Saison auch für eine recht ausgeglichene Liga, es ist in einem 14er-Format als durchaus untypisch anzusehen, dass der Zweitplatzierte nach drei Runden „nur“ auf sechs Punkte kommt. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Coach Zinser über den Saisonstart, die Ziele und die kommende Aufgabe gesprochen.

Ligaportal: Herr Zinser, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Bernd Zinser: Ich glaube, wir können mit dem Start zufrieden sein. Wir haben sieben Punkte geholt, wobei wir im Nachhinein dem Unentschieden in Eckartsau schon ein wenig nachtrauern, zumal wir dieses Match in der ersten Halbzeit eigentlich entscheiden hätten müssen. Nach dem 2:0 haben wir dann zwei Elfmeter gegen uns bekommen, aber wir sind zufrieden – ungeschlagen nach drei Partien, dazu eben sieben Punkte, das ist schon auf alle Fälle ein guter Start.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken in der Mannschaft, und wo muss man in den nächsten Wochen noch ansetzen?

Bernd Zinser: Die Offensive funktioniert schon gut, wir haben in drei Partien elf Tore erzielt, das ist aber nicht nur den Stürmern zugute zu halten, sondern allen Spielern. Wo wir besser werden müssen, ist die Defensive. Wir haben im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel bekommen, das müssen wir noch besser machen. Es waren auch zwei Elfmeter dabei, aber wenn du 6:2 gewinnst und die beiden Gegentore sehr billig hergibst, müssen wir noch an der Defensive arbeiten, aber das betrifft hier auch wieder alle Spieler, nicht nur die Verteidiger, sondern auch die Mittelfeldspieler und Stürmer.

Ligaportal: Welches Ziel hat man sich für diese Saison gesetzt?

Bernd Zinser: Wir hatten im Sommer einen kleinen Umbruch. Wir sind ja dafür bekannt, auf Kontinuität zu setzen, nur Teile der Mannschaft zu ändern. Heuer war es ein bisschen mehr, die Neuzugänge haben sich gut in die Mannschaft integriert. Vor der Saison waren die Top fünf das Ziel, das bleibt auch so, da erst drei Runden gespielt sind. Die Stimmung passt jedenfalls, die Neuen haben sich gut eingelebt, es funktioniert derweilen alles wirklich sehr gut.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwartet euch in der nächsten Runde?

Bernd Zinser: In Neusiedl ist es immer schwer zu spielen, dort spielst du nicht nur gegen elf Spielern, sondern hast auch die Fans, die immer sehr lautstark da sind. Das wird sicher ein hartes Spiel, auch müssen wir die Zweikämpfe annehmen, die härtere Gangart, einfach dagegenhalten und schauen, dass wir hinten kein Gegentor bekommen und vorne eines schießen, so einfach wäre der Fußball.

