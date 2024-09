SV Sieghartskirchen: "Noch sehr früh, aber es schaut nicht so schlecht aus"

Gebietsliga Nord/Nordwest

Mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage gehört der SV Sieghartskirchen bis dato zu den am besten gestarteten Teams der Gebietsliga Nord/Nord-West. Die Elf von Trainer Jürgen Boisits unterlag zum Auftakt Ernstbrunn knapp, um in der Folge sieben Zähler aus drei Partien zu holen. Siege gelangen konkret gegen Leopoldsdorf/Mf. und die zweite Mannschaft von Mannsdorf-Großenzersdorf. Am vergangenen Wochenende remisierte man immerhin in Lassee. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt, um mit Coach Boisits über den bisherigen Start, die Ziele, Stärken und Schwächen sowie den nächsten Gegner zu plaudern.

Ligaportal: Herr Boisits, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Jürgen Boisits: Die Frage kommt natürlich noch früh. Wir hatten eine schwierige Auslosung mit für mich drei Titel-Mitfavoriten. In der ersten Runde haben wir in Ernstbrunn mit 2:3 verloren, da war sicher mehr drin, aber das war nicht so das gute Spiel von uns. Danach haben wir uns mit den Aufgaben sehr gut gesteigert, haben jetzt sieben Punkte aus vier Runden. Nach vier Partien ist das aber schwer zu sagen, weil die Liga sehr ausgeglichen ist, wie man sieht. Hier kann jeder jeden schlagen, das hat man an den Ergebnissen auch schon ablesen können. Es ist wie gesagt noch sehr früh, aber es schaut nicht so schlecht aus.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken Ihrer Mannschaft, und wo muss man eventuell noch im Training ansetzen?

Jürgen Boisits: Wir haben eine sehr gute psychische Stärke, ein sehr gutes Mannschaftsgefüge, das ist wirklich sehr, sehr top. Arbeiten kann man natürlich an allem, egal ob offensiv oder defensiv. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung hinter uns, körperlich sind wir gut beisammen – und ja, die Schwächen werde ich nicht verraten.

Ligaportal: Wie lautet nun das Saisonziel?

Jürgen Boisits: Das ist eine ganz schwierige Frage. In erster Linie hört man oft, dass man nichts mit dem Abstieg zu tun haben will. Wir streben schon an, im mittleren Bereich zu sein, alles, was darüber hinaus geht, ist eine Belohnung für die Mannschaft, aber in erster Linie wollen wir einmal wie gesagt nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Ligaportal: Mit welcher Art von Aufgabe rechnen Sie am kommenden Spieltag?

Jürgen Boisits: Der nächste Gegner, Eckartsau, ist der Aufsteiger, und wie man sieht, haben sie sich sehr gut in die Liga eingefügt. Natürlich erwarte ich einen sehr, sehr starken Gegner, der sehr kompakt sein wird sowie zweikampfstark, nehme ich an. Das wird ein schwieriges Spiel werden und sehr auf die Tagesverfassung ankommen. Danach wird man, am Ende des Tages, sehen, was herauskommt.

