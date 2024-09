SCG Eckartsau bleibt am Boden: "Ziel ist es nach wie vor, die Liga zu halten"

Gebietsliga Nord/Nordwest

Details Montag, 23. September 2024 14:21

Der SCG Eckartsau steht nach fünf absolvierten Runden in der Gebietsliga Nord/Nord-West sehr gut da. Die Mannschaft holte dabei zehn Punkte, hält damit bei einem Schnitt von zwei Zählern pro Partie. Damit dokumentierte der Absteiger, dass man in der neuen Liga schon früh äußerst stabil ist, wovon – wie ein Blick in andere Ligen des niederösterreichischen Unterhauses eindrucksvoll untermauert – längst nicht in jedem Fall auszugehen ist. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und bei Sektionsleiter Bernhard Steiner nachgefragt.

Ligaportal: Herr Steiner, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Bernhard Steiner: Bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Wenn man als Absteiger so dasteht, kann man eigentlich nur zufrieden sein.

Ligaportal: Was klappt denn Ihrer Ansicht nach schon sehr gut, und wo gibt es Steigerungspotenzial?

Bernhard Steiner: Steigerungspotenzial gibt es natürlich überall. Was gut klappt, ist, dass wir mit wenigen Veränderungen vom letzten Jahr über eine sehr kompakte Mannschaft, einen sehr ausgeglichenen Kader verfügen. Verbesserungen gibt es wie gesagt natürlich immer.

Ligaportal: Wie sind Sie mit den Neuerwerbungen zufrieden?

Bernhard Steiner: In Wahrheit sind es zwei, wir sind mit beiden zufrieden. Martin Schwinghammer, den wir als Stürmer geholt haben, war zuletzt verletzt und hat gegen Lassee zum ersten Mal nach bisher eineinhalb Matches wieder gespielt. Die Partien, wo er fit war, sind wir zufrieden und Manuel Kniezanrek war ein Last-Minute-Transfer, der eigentlich recht glücklich zustande gekommen ist. Wir sind sehr zufrieden, er hat seinen Platz aktuell am Sechser und spielt Woche für Woche eigentlich genau das, was man sich von einem Sechser erwartet.

Ligaportal: Welchem Saisonziel hat man sich heuer verschrieben, gerade auch im Hinblick auf den guten Start?

Bernhard Steiner: Wir werden unser Ziel nicht ändern. Wir wollen die Liga halten. Natürlich ist es, je früher wir die notwendigen Punkte am Konto haben, umso schöner, dann können die Burschen lockerer darauf losspielen. Es wäre schön, wenn wir uns im ersten Drittel irgendwo finden würden, das Ziel ist aber nach wie vor, die Liga zu halten.

Ligaportal: Sprechen wir noch kurz über den nächsten Gegner, welche Art von Aufgabe wartet hier auf die Mannschaft?

Bernhard Steiner: Das wird, wie jede Woche in dieser Liga, eine sehr schwierige Aufgabe. Alles ist sehr eng beisammen und ich bin darüber hinaus der Meinung, dass in unserer Liga jeder jeden schlagen kann. Bei Tulln wurden jetzt zwei Partien abgesagt, trainieren können sie aber glaube ich wieder, da es auf ihrem Platz, glaube ich, wieder geht. Es wird eine schwere Partie, in dieser Liga ist sehr viel auf Augenhöhe.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.