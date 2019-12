Erste Transfers in der Winterpause - Neudorf geht Weg mit jungen Spielern weiter

Details Montag, 16. Dezember 2019 16:14

"Positiv an den vergangenen Monaten ist sicher, dass wir wieder junge Spieler in die Mannschaft einbauen konnten, das Talent Mark Liskowetz wurde zum Beispiel ab der 5. Runde Stammspieler. Wir haben zudem unsere Trainingsmethoden verbessert, modernisiert und einen Fitnesstrainer engagiert. Negativ waren sicher die vielen schweren Verletzungen, zwei Spieler fielen mit Kreuzbandrissen aus, einer mit einem Kreuzbandeinriss. Die Jungen mussten in die Presche springen und haben es gut gemacht. Die Mischung im Team passt, wie in den letzten sieben, acht Jahren haben wir viele junge Spieler und ein paar Routiniers im Kader. Der Trainer wird auch voll akzeptiert und die Kameradschaft im Team und Verein passt, nur der Tabellenplatz ist nicht so gut", lautet die Hinrundenbilanz von FC Neudorfs Sportmanager Gerald Legat, dessen Team an der 11. Stelle der Gebietsliga Nord/Nordwest liegt.

Zwei Zugänge fix

Nach dem letzten Meisterschaftsspiel hat Neudorf nicht komplett mit dem Training aufgehört und auf dem eigenen Platz herrscht unter der Woche jeden Tag Betrieb, inzwischen absolvieren die Spieler professionelle Leistungstests, die durch den neuen Fitnesstrainer durchgeführt wurden. Jeder Spieler bekommt in der Folge ein individuelles Programm, um an Ausdauer und Kondition zu arbeiten. Ende Jänner bzw. Anfang Februar startet Neudorf in die Vorbereitung, sieben bis acht Tests stehen am Programm. Ende Februar absolviert Neudorf ein Trainingslager in Tschechien mit einem Test gegen einen tschechischen Landesligisten.

Im Kader für das Frühjahr kam es inzwischen zu den ersten Veränderungen, Harald Lahner und Christoph Klapka werden aus beruflichen Gründen nicht mehr auflaufen. Auf der anderen Seite wurde aus der 1. Klasse von Bad Pirawarth Karl-Heinz Böck verpflichtet, von Gaubitsch kam zudem mit Marc Wolf ein erst 20-jähriger Mittelfeldspieler. Ein Offensivspieler aus Tschechien wird noch zum Kader stoßen, ein, zwei junge Akteure könnten ebenfalls noch kommen. "Wir verfolgen unser Devise weiter und holen wieder junge Spieler, Karl-Heinz Böck ist mit 26 die älteste Neuverpflichtung, alle anderen sind unter 24 Jahre alt. Die Liga wird im im Frühjahr wieder ein Gemetzel werden, so wie in den letzten Jahren kann jeder jeden schlagen. Es wird sehr intensiv sein und man muss jedes Match seine Punkte machen, um den Verbleib in der Klasse zu schaffen", erklärt Gerald Legat den schon vor längerer Zeit eingeschlagenen Weg seines Vereins, zudem prophezeit er eine spannende Frühjahresmeisterschaft.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten