27. Schwarzer Peter Hallenfußballtrophy - Kreuttal gewinnt Vereinsturnier in Laa

Details Montag, 06. Januar 2020 10:46

Die traditionelle Schwarzer Peter Hallenfußballtrophy in der Sporthalle in Laa/Thaya ist Geschichte, bereits am 28. Dezember wurde das Hobbyturnier ausgetragen, letztes Wochenende fand am Freitag das Seniorenturnier und abschließend am Samstag das Vereinsturnier statt. 26 Mannschaften nahmen dabei teil, vor gut gefüllter Tribüne sahen die Zuschauer viele spannende Matches und die Turniere konnten ohne gröbere Blessuren beendet werden. In den drei Kategorien konnten einerseits der Vorjahressieger den Erfolg bestätigen, eine Mannschaft holte sich wieder einmal den Sieg und mit Kreuttal gab es beim Vereinsturnier einen neuen Sieger bei dieser Traditionsveranstaltung.

Knapper Finalerfolg für Kreuttal

Am Samstag, den 4. Jänner fand zum Abschluss der 27. Schwarzer Peter Hallenfußballtrophy das Vereinsturnier statt. Die Vorrunde in der Gruppe A gewann Poysdorf mit dem Maximum von neun Punkten, in der Gruppe B landete SC Kreuttal auf Platz 1, gefolgt von Gebietsliga Nord/Nordwest Vertreter SC Laa/Thaya. Nach dem Viertelfinale setzte sich im ersten Halbfinale überraschend Hanfthal gegen Poysdorf durch, Kreuttal behielt gegen Gastgeber Laa knapp die Oberhand. Das Finale war auch nichts für schwache Nerven, ein hochmotiviertes Team von Kreuttal bezwang die junge Mannschaft von Hanftal mit 1:0 und sicherte sich erstmals den Turniersieg.

Vereinsturniersieger Kreuttal

Tigers Wine Poys bestätigen Vorjahressieg - Laa/Thaya gewinnt Seniorenturnier

Bereits am 28. Dezember fand das Hobbyturnier in Laa/Thaya statt, zehn Mannschaften gingen an den Start und nach der Vorrunde sahen die Fans auch im Viertelfinale spannende und enge Partien. Im Semifinale setzen sich die Tigers Wine Poys und Dosenbier Rangers knapp durch, das Finale gewannen die Tigers Wine Poys mit 3:0 und verteidigten damit ihren Vorjahrestitel.

Hobbyturniergewinner Tigers Wine Poys

Am 3. Jänner wurde das Seniorenturnier mit acht Teams ausgetragen, in beiden Gruppen verliefen die Vorrunden sehr ausgeglichen und im Semifinale feierten SC Laa und SC Laa Internat. jeweils zu Null-Erfolge. Im Finale legte SC Laa nach und gewann am Ende mit 4:1, nach 2018 war es der zweite Turniersieg in den letzten drei Jahren.

Seniorenturniersieger Laa

Fotos: Bereitgestellt von Hari Mader

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten