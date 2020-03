Mehrere Spieler für die Zukunft verpflichtet - Gablitz mit zwei schweren Testgegnern im Finish der Vorbereitung

Details Dienstag, 03. März 2020 10:08

In der Hinrunde machte es sich die Mannschaft von SV Gablitz durch individuelle Fehler im Spielaufbau teils selbst schwer, das Team zeigte aber immer großen Willen und auch die Konzentrationsschwächen bekam man in den Griff. Der Verein sammelte im Herbst 15 Punkte ein, damit überwinterte Gablitz auf Rang 9 der Gebietsliga Nord/Nordwest. In der Winterpause verzeichnete man vier Abgänge, Michael Kures (Hellas Kagran), Agron Bekirovski (DSG Wolf Park Rangers), Pascal Szczur (Purkersdorf) und Ali Mohammadi (Sitzenberg) werden im Frühjahr nicht mehr für Gablitz auflaufen. Auf der anderen Seite wurden auch mehrere Akteure mit an Bord geholt und junge Zugänge werden für die Zukunft aufgebaut.

Kameradschaft sehr positiv

Mit Lukas Krickl wurde von Pressbaum ein junger Spieler für die linke Verteidigerposition geholt, zudem wurde Artan Selimi von Tulln verpflichtet. Defensivakteur Nemanja Stanisavljevic kam von Sieghartskirchen, Djordje Miletic war zuletzt bei Leitzersdorf gemeldet. Arjanit Kokollari war bei LAC-Inter, der ebenfalls junge Akteur Bernhardt Karlik kam von Union Mauer und Kaan Yilmaz von Austria XIII. "Die Transferzeit war gut, wir haben zum Teil junge Spieler für die Zukunft geholt und haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, um sie aufzubauen. Nemanja Stanisavljevic hat eine neue Abriet angenommen und hat Schichtdienst, bei ihm ist nicht sicher, wie oft er dabei sein kann. Er ist aber in der Defensive eine sehr positive Verstärkung. Artan Selimi kennt jeder in der Liga, Djordje Miletic wird noch seine Zeit brauchen. Kaan Yilmaz muss sich auch erst an die Spielweise in Niederösterreich gewöhnen", erklärt Coach Thomas Skaloud.

Mitte Jänner startete der Tabellenneunte in die Vorbereitung, neben den Trainingseinheiten wurde auch viel Teambuilding betrieben und in der Energiewoche wenig trainiert. "Wir haben eine mörderische Trainingsbeteiligung und die Kameradschaft innerhalb der Mannschaft ist super, derzeit passt alles", zeigt sich der Trainer von Gablitz mit den bisherigen Wochen zufrieden.

Auch die Testspiele verliefen durchwegs in Ordnung, man traf auf Pressbaum, Zwentendorf, Slovan HAC und Atzenbrugg. Die vergangene Woche verlief nicht ganz nach Wunsch und der Test gegen Altlengbach war laut Skaloud enttäuschend, die Mannschaft hatte zu diesem Zeitpunkt aber schwere Beine und war im Kopf müde. Gablitz trainiert nun vermehrt in den Bereichen Spritzigkeit und Taktik, zum Abschluss der Testspielreihe warten noch zwei schwere Gegner. Diese Woche findet mit der Partie gegen Bisamberg das Highlight der Vorbereitung statt, am 15. März absolviert Gablitz den Probegalopp gegen Sieghartskirchen.

