Fast komplette Mannschaft für Rückrundenstart fit - Neudorf testet noch gegen Raabs

Details Donnerstag, 12. März 2020 08:11

Aufgrund mehrerer schwerer Verletzungen sprangen in der Hinrunde beim FC Neudorf junge Spieler in die Presche, bis auf den Tabellenplatz zur Halbzeit passte beim Verein alles. Mit 14 Punkten liegt die Mannschaft vor Beginn des Frühjahres an der elften Stelle der Gebietsliga Nord/Nordwest. In der Transferzeit kam es im Kader zu Veränderungen, Harald Lahner und Christoph Klapka wechselten zu Niederleis. Im Gegenzug wurde aus der 1. Klasse von Bad Pirawarth Karl-Heinz Böck verpflichtet, Marc Wolf von Gaubitsch und Raphael Pöschl von Großengersdorf geholt. Da Neudorf im Herbst nur elf Treffer erzielte und der Topstürmer länger verletzt ausfällt, wurde der Verein noch aktiv. David Sedlacek spielte zuletzt in der 3. tschechischen Liga und verstärkt die Offensive.

Trainingslager begeistert Trainer

"Die Spieler haben nach dem Herbst von einem Fitnesscoach ein Trainingsprogramm mitbekommen und 90% der Akteure waren zum Start der Vorbereitung topfit. Wir haben einen jungen, ehrgeizigen Trainer, der ein intensives Programm für die letzten Wochen zusammenstellte, die Mannschaft ist brav mitgezogen. Einmal pro Woche stand ein Kunstrasen zur Verfügung, aufgrund es guten Wetters konnte das Team auch auf den Platz", erklärt Neudorfs Sportmanager Gerald Legat.

Zum elften Mal in Folge absolvierte Neudorf zudem ein Trainingslager in Tschechien, der Trainer zeigte sich laut Legat von den Bedingungen begeistert und es wurde auch ein sehr guter Test gegen einen tschechischen Viertligisten gespielt. Neudorf spielte 2:2, erst in den letzten zehn Minuten kassierte man zwei Gegentreffer. Zudem spielte der Tabellenelfte der Gebietsliga Nord/Nordwest auf Rasen gegen Mistelbach und verlor 1:2, letzte Woche testete man zu Hause gegen Gaubitsch und das 2:2 passte. Diesen Samstag ist das letzte Vorbereitungsspiel geplant, Neudorf trifft auf eigener Anlage um 15 Uhr auf Raabs/Thaya.

Mit den vergangenen Vorbereitungswochen ist man bei Neudorf sehr zufrieden, bis auf Daniel Strebl, der sich beim Nachtrag des Reserveteams gegen Gablitz verletzte, sind alle Spieler fit. Neudorf befindet sich nun schon im Meisterschaftsrhythmus, gewisse taktische Elemente und Standards stehen in den letzten Einheiten im Vordergrund. Am 21. März trifft man zum Auftakt der Rückrunde daheim auf Langenlebarn, Gerald Legat zollt dem ersten Gegner Respekt: "Wir spielen gegen eine gestandene Mannschaft, es wird auf die Tagesverfassung ankommen und Kleinigkeiten entscheiden. Es ist eine enge Liga, da wir nach dem Herbst bei der Heimbilanz etwas auszubessern haben, hoffe ich auf einen Sieg."

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten