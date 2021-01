Langenlebarn will die Freude am Fußball zurück

Details Freitag, 29. Januar 2021 16:00

Für den SV Langenlebarn gestaltete sich der Herbst in der Gebietsliga Nord/Nordwest positiv. Mit elf Punkten und Platz fünf in der Tabelle kann auch der sportliche Leiter, Günther Flehberger, gut leben. "Im Großen und Ganzen sind wir mit der Performance zufrieden und haben speziell im letzten Spiel gezeigt, was in der Mannschaft für ein Potenzial steckt", so der sportliche Leiter einleitend.

Flehberger sprach das Spiel gegen den Tabellenführer aus Klosterneuburg an, wo man eine starke Leistung zeigte. "Das war eine tolle Geschichte und stimmte uns alle positiv. Wir haben gegen die beste Mannschaft im Herbst eine starke Leistung abgerufen", freute sich Flehberger über den Auftritt seiner Mannschaft. Aktuell ist es schwierig positiv zu denken und auch die Planungsunsicherheit macht dem sportlichen Leiter zu schaffen. "Ich kan mir aktuell nicht vorstellen, dass es vor April weitergeht und das Frühjahr zu planen ist praktisch unmöglich. Die Hinrunde wird man wahrscheinlich irgendwie durchdrücken und dann sehen wir weiter", so Flehberger.

Keine klaren Ziele in Langenlebarn

Auf die Fragen nach den Zielen antwortete der sporltiche Leiter des SVL wie folgt. "Ich hoffe es geht weiter und wir können wieder mit Freude auf den Platz kommen. Unsere Aufgabe ist es, alle bei Lauen zu halten und zu schauen, dass es dem Verein gut geht. Sportliche Ziele stellen wir in dieser Saison fast keine mehr. In erster Linie soll die Freude wieder zurückkommen, die uns der Fußball normalerweise gibt", so Flehberger weiter, der auch die Transfers kurz ansprach. "Wir haben keine Abgänge und mit Duty einen Spieler geholt, der uns sicher weiterhilft. Im Sommer werden wir die Situation dann neu beurteilen und können hoffentlich besser und einfacher planen", so der sportliche Leiter gegen Ende des Gesprächs.