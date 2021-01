FC Neudorf will an guten Herbst anschließen

Details Samstag, 30. Januar 2021 08:46

Auch der FC Neudorf konnte im Herbst nicht all zu viele Spiele absolvieren und steht dennoch im unteren Mittelfeld der Tabelle in der Gebietsliga Nord/Nordwest. Auch der sportliche Leiter, Gerhard Legat, zieht ein positves Fazit. "Es waren Höhen und Tiefen dabei aber grundsätzlich sind wir mit den sechs Spielen zufrieden. Wir haben uns spielerisch gesteigert und der Derbysieg hat gut getan", fasste der sportliche Leiter die Saison kurz zusammen.

Aus den ersten Spielen holte man sieben Punkte und man konnte sich in Anbetracht der wenigen absolvierten Spiele eine gute Lage verschaffen. Geisterspiele kamen für den FC Neudorf aber nie in Frage. "Als die Ampel auf Orange geschaltet wurde haben wir keine Spiele mehr ausgetragen. Wir haben zum Glück selbst keine Fälle gehabt aber Fußball ohne Zuschauer ist für uns nicht tragbar. Wir wollen alle spielen aber das hat nichts mit Fußball zu tun. Das Spiel lebt von der Stimmung und ich stelle es mir auch in Zukunft schwer vor", gibt Legat zu bedenken. Lobend erwähnen wollte der sportliche Leiter die Einstellung seiner Spieler und des gesamten Teams. "Die Spieler nehmen die Dinge sehr gut an und wir haben eine hohe Beteiligung bei unseren modernen Trainingsmethoden. Natürlich war das eine Umstellung aber die Jungs machen das sehr gut", findet Legat lobende Worte für Mannschaft und Trainerteam.

"Guten Fußball zeigen"

Auf die Frage nach den Zielen gab Legat eine klare Richtung vor. "WIr wollen so viele Punkte wie möglich machen und guten Fußball spielen. Wenn wir an den Herbst anschließen können, wäre das eine super Sache", so Legat zu den Zielen bei einer Liga-Fortsetzung. Dafür gibt es am Kader allerdings keine großen Veränderungen beim FC Neudorf. "Unser Team bleibt gleich und wir sehen keinen Bedarf zu handeln. Wir waren in den letzten Jahren schon sehr aktiv und wollen dem Kader jetzt eine Chance geben", so Legat abschließend.