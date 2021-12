Wer rettet die Fußball-Stadt Tulln?

Details Freitag, 24. Dezember 2021 16:54

In der Reihe der Ligaportal-Interviews wäre dieses Mal Stephan Böhm, Obmann des SC Tulln, an der Reihe gewesen. Wäre. Doch leider schaffte es der Vereins-Boss trotz zweimaliger Kontaktaufnahme nicht sein Versprechen der baldigen Antworten zu halten. Sei es, wie es sei. Zurück zu den Fakten: Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga Nord/Nord-West auf Platz sieben. Ohne jede Chance auf den Aufstieg.

Tulln keine Fußball-Stadt wie jede andere. In der Bezirkshauptstadt wurde kurz nach dem ersten Weltkrieg der SV Tulln gegründet. Es folgten Fusion um Fusion: 1954 mit SGZ Tulln zum SC Tulln und 1988 mit dem ATSV Tulln zum SC/ATSV Tulln. 1994 nahm man schließlich den heutigen Namen FC Tulln an.

Die erfolgreichsten Fußball-Zeiten in Tulln? 1949 der Aufstieg von ATSV Tulln in die niederösterreichische Landesliga. Damals die zweithöchste Leistungsstufe Österreichs! Nach einem Abstieg 1953 und dem Wiederaufstieg zehn Jahre danach konnte man sich in der Landesliga behaupten und diese in der folgenden Saison sogar gewinnen. Es folgten neun Jahre in der Regionalliga Ost bis bis zum Meistertitel 1974/75. Von 1975 bis zur Saison 1977/78 spielte der damalige SC Tulln also sogar in der 2. Division!

Das berühmteste Spiel in der Vereinsgeschichte fand am 15. August 1975 statt. 3.500 Fans peitschten die Tullner im ÖFB-Cup zu einem 4:3-Triumph gegen den FK Austria Wien. Martin Schuster, Franz Weidinger, Alfred Viktorin und Erich Knapp trafen für die sensationellen Hausherren, für die Gäste aus Wien u.a. ein gewisser Herbert Prohaska,

Mittlerweile spielt man aber nur mehr in der sechsthöchsten Spielklasse. Vielleicht hat dies ja auch mit der Qualität der Fußball-Funktionäre in Tulln zu tun.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Stephan Böhm: "Kein Kommentar."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Böhm: "Kein Kommentar"

Der Herr Diplom-Ingenieur hat gesprochen

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Böhm: "Kein Kommentar."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Böhm: "Kein Kommentar."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Böhm: "Kein Kommentar"

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Böhm: "Kein Kommentar."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Böhm: "Kein Kommentar."

