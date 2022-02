SK Ernstbrunn strebt stabilen Mittelfeldplatz an

Details Mittwoch, 02. Februar 2022 09:22

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Jörg Misch, Sektionsleiter des SK Ernstbrunn, an der Reihe. Die Mannschaft von Spieler-Trainer Bernd Zinser überwintert dabei in der Gebietsliga Nord/Nord-West nach fünf Siegen und acht Niederlagen mit 15 Punkten auf Rang acht. "Ein paar Pünktchen mehr wären nicht schlecht gewesen", gibt Misch zu. Die Zielsetzung in Ernstbrunn für das Frühjahr? "Ein stabiler Mittelfeldplatz."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Jörg Misch: "Großteils zufrieden – ein paar Pünktchen mehr wären allerdings nicht schlecht gewesen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim SK Ernstbrunn allgemein?

Misch: "Die Stimmung ist sehr gut. Am Montag war Trainingsauftakt mit sehr hoher Beteiligung."

Vier Abgänge und zwei Zugänge in Ernstbrunn

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Misch: "Als Abgänge stehen Lukas Milanovich, Markus Luger, Gernot Willinger und Johannes Stacher fest. Unsere beiden Zugänge sind Rene Resch und Michael Chudik."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Misch: "Ja, leider. Zwei Kreuzbandrisse bei Florian Jagitsch und Hermann Flandorfer. Weitere Ausfälle haben Marcel Krajicek, Philipp Hackl und Lukas Milanovich betroffen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Misch: "Ein stabiler Mittelfeldplatz."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Misch: "Wir glauben und hoffen, dass die Saison komplett fertig gespielt werden kann. Eventuell mit Spielverschiebungen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Misch: "Die ersten fünf Teams der Tabelle (Anmerkung: Hohenau, Neudorf, Wullersdorf, Marchfeld Donauauen II und Langenlebarn) werden bis zum Schluss um den Titel fighten. Jeder Ausgang ist möglich."