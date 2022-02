SV Gablitz hat die "Unruhestifter entfernt"

Details Samstag, 19. Februar 2022 14:10

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Andreas Forche, Obmann des SV Gablitz, an der Reihe. Sein Verein überwintert dabei in der Gebietsliga Nord/Nord-West nach drei Siegen, einem Remis und acht Niederlagen mit zehn Punkten auf Rang 14 als Tabellenletzter. Mit einem Sieg im noch offenen Nachtragsspiel gegen Tulln kann am 12. März jedoch die "rote Laterne" abgeben werden. Mit Neo-Trainer Robert Prokes soll in der Frühjahrssaison 2022 das neue gesetzte Ziel realisiert werden. Obmann Forche fasst es mit einem Wort zusammen: "Klassenerhalt."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Andreas Forche: "Gar nicht zufrieden. Wir sind als einer der Favoriten gestartet und jetzt Letzter. Wir hatten sehr gute Einzelspieler, konnten aber kein Team bilden. Es gab disziplinäre Probleme, welche die Trainer nicht in den Griff bekommen haben."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim SV Gablitz allgemein?

Forche: "Gut. Wir haben massiv verjüngt und die Unruhestifter aus der Mannschaft entfernt. Jetzt herrscht Aufbruchstimmung."

Neun Neue und sieben Abgänge

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Forche: "Auf allen Positionen war Handlungsbedarf gegeben. Unsere Zugänge sind Daniel Faschingeder (Purkersdorf), Michael Hofer und Michael Haunschmid (beide Pressbaum), Jan Bruna (Rapid Oberlaa), Abdul Genc (Team Wiener Linien), Erhan Sahin (ASV Baden), Kenan Ipci und Sinan Ipci (beide Ostbahn XI) sowie Darko Mrkonjic (Sieghartskirchen). Als Abgänge stehen Stefan Barac, Ilija Cutura (beide Pitten), Patrick Bernhauser (Pressbaum), Fabian Zahrl (Absdorf), Yunus Avci (Atzenbrugg/H.), Ali Mohamadi (berufsbedingt Karrierepause) und Kevin Schicker (Sarasdorf) fest."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Forche: "Ja. Mit Gernot Brauchart hat unser Leader den gesamten Herbst versäumt. Er wurde von Fabio Fieder (Absdorf) im Vorbereitungsspiel schwer verletzt, nahe an der Körperverletzung. Mit Baran Kaplan und Lukas Krickl haben weitere Leistungsträger fast den gesamten Herbst verletzt versäumt. Diese Spieler sind immer noch verletzt und trainieren mit eigenen Trainern bzw. Physiotherapeuten. Negativer Höhepunkt im Herbst war das Match gegen Wullersdorf in dem acht Spieler verletzt und zwei gesperrt waren."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Forche: "Klassenerhalt."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Forche: "Ja. Es wird gespielt."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Forche: "Alle Mannschaften von Platz eins bis sechs. Ich glaube, dass Wullersdorf Meister wird."