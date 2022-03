SC Ladendorf sieht sich gut gerüstet

Details Montag, 07. März 2022 13:52

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Bernhard Bauer, Sektionsleiter des SC Ladendorf, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer und Ex-ÖFB-Teamspieler Alen Orman überwintert in der Gebietsliga Nord/Nord-West nach vier Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen mit 14 Punkten auf Rang zehn. Für die Frühjahrssaison 2022 sieht man sich in Ladendorf "gut gerüstet und freut sich schon auf den Start in zwei Wochen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Bernhard Bauer: "Nach einem sehr schlechten Beginn der Meisterschaft, haben wir nach dem Trainerwechsel das Ruder herumreißen können. Mit den Siegen im Oktober haben wir die rote Laterne abgegeben und haben einiges an Boden auf das Mittelfeld gut gemacht."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim SC Ladendorf allgemein?

Bauer: "Im Moment haben wir eine super Stimmung in der Mannschaft. Obwohl die Vorbereitung von den Ergebnissen her noch Luft nach oben hat, sind wir gut gerüstet für die Meisterschaft und freuen uns schon auf den Start in zwei Wochen."

Gleich neun neue Spieler in Ladendorf

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Bauer: "Wir haben im Winter in der Offensive etwas getan. So haben wir mit Adam Sevcik einen sehr guten Stürmer und für das Mittelfeld mit Filip Hlupik einen Spieler mit viel Erfahrung geholt. Weiters konnten wir mit Adi Mustafic einen jungen Spieler aus der Umgebung ausleihen. Zusätzlich konnten wir mit Mathias Bittmann, Mathias Rambauske, Günter Ziegler, Marcel Beyer, Stefan und Harald Körbel insgesamt sechs Spieler aus Paasdorf für den erweiterten Kader dazu holen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Bauer: "Wir sind von groben Verletzungen oder Krankheiten verschont geblieben. Auch in der Vorbereitung gab es bis auf zwei, drei Krankheiten keine Verletzungen bzw. Ausfälle."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Bauer: "Unser großes Ziel ist es, so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben!"

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Bauer: "Wir rechnen mit einer normalen Durchführung der Meisterschaft."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Bauer: "Meiner Meinung nach wird Hohenau den Titel holen."