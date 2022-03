Trainerwechsel bei FC Marchfeld Donauauen II

Details Donnerstag, 10. März 2022 10:16

Beim FC Marchfeld Donauauen II ist es noch vor dem Start der Frühjahrssaison 2022 in der Gebietsliga Nord/Nord-West zu einem überraschenden Trainerwechsel gekommen: Ex-Bundesliga-Profi Andreas Fading (Oberhaus-Einsätze für Vorwärts Steyr, SV Ried und Austria Salzburg), der erst in der Winterpause neu verpflichtet worden war, wurde damit noch vor seinem ersten Pflichtspiel wieder abgelöst. Als neuer Chefcoach agiert nun der bisherige Co-Trainer Rudolf Nowak.

Ligaportal hatte Ende Jänner Michael Gleixner, den Sportlichen Leiter des FC Marchfeld Donauauen II, im Rahmen der Interview-Serie befragt. Damals meinte Gleixner zu den Veränderungen: "Trotz des geringen Punkterückstandes im Herbst mussten wir handeln. Es kam dann mit dem Jahresende zum Trainerwechsel. Mit Andreas Fading konnten wir einen Ex-Profi und Top-Trainer, der die Umgebung kennt, gewinnen. Zur Seite steht ihm Rudolf Nowak, der den Verein schon ewig kennt und die U18 über hatte. Die Philosophie des Vereins ist in der zweiten Mannschaft junge Spieler weiterzuentwickeln und vorzubereiten für höhere Aufgaben wie die Kampfmannschaft 1."

Für den 47-jährigen Andi Fading war das Kapitel FC Marchfeld II jedoch bereits vor dem Frühjahrs-Auftakt am 20. März gegen Ladendorf wieder zu Ende. Zuvor hatte es in den Testspielen u.a. zwei deutliche Pleiten gegen den SV Donau (1:5) sowie Red Star Penzing (0:5) und eine 0:1-Niederlage gegen Eckartsau gegeben. Nun wurde (zumindest als Interims-Lösung) sein Co-Trainer Rudi Nowak als Nachfolger eingesetzt.

Gleixner beschrieb die Erwartungen für die Frühjahrssaison gegenüber Ligaportal so: "Vorrangiges Ziel für das neue Trainerteam ist es jetzt die neuen Spieler rasch zu integrieren. Unser Ziel für die Frühjahrsaison ist oben mitzuspielen, aber primär den einen oder anderen jungen Spieler in die Kampfmannschaft 1 zu bringen."

In der Gebietsliga Nord/Nord-West geht es an der Tabellenspitze äußerst spannend zu: Winterkönig Hohenau und Neudorf halten bei je 26 Punkten, dahinter folgen Wullersdorf, FC Marchfeld Donauauen II und Langenlebarn mit je 25 Zählern. Beste Voraussetzungen also für eine packende Titel-Entscheidung!